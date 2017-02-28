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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В Новокузнецке посещение матчей «Металлурга» стало дешевле

Сегодня 10:18
219
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Новокузнецкий хоккейный клуб определил стоимость билетов на домашние матчи «Металлурга» в регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2017/18.

По сравнению с предыдущим сезоном КХЛ стоимость билетов заметно снижена. К примеру, билет во 2-ой сектор теперь будет стоить не 800, а 250 рублей. Такой же порядок снижения цен коснулся билетов и во все остальные сектора Дворца спорта, сообщили в пресс-службе «Металлурга».

Стоимость билетов на домашние матчи «Металлурга» в сезоне 2017/18:

2 сектор — 250 рублей;

1, 3 сектор — 200 рублей;

7, 9 сектор — 150 рублей;

4, 5, 6, 10, 11, 12 сектор — 100 рублей.

Пенсионеры и инвалиды, при предъявлении соответствующего документа, смогут посещать домашние матчи «Металлурга» бесплатно — льготным категориям болельщиков будут предоставлены места в 4 и 10 секторах Дворца спорта. Также бесплатно посетить хоккейные матчи смогут дети в возрасте до 7 лет (без предоставления отдельного места).

Школьники и студенты очной формы обучения в сектора 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 смогут приобрести билет по 50 рублей.

Стоимость абонементов на домашние матчи «Металлурга» будет опубликована позже, после утверждения календаря матчей чемпионата ВХЛ 2017/18.

Стоимость билетов на домашние матчи «Кузнецких Медведей» в чемпионате МХЛ тоже станет меньше. Теперь билет во 2-ой сектор можно будет приобрести не за 150, а за 100 рублей. Во все остальные сектора Дворца спорта билеты будут стоить 50 рублей — это в 2 раза дешевле, чем в предыдущем сезоне.

Комментарии 1
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Сталин
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Где новость про Бобровского и про его вторую Везину?
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