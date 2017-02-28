Жизнь ребёнка оборвалась при столкновении двух иномарок.

Автоавария произошла 21 июня около десяти часов вечера на Байдаевском шоссе. Там столкнулись автомобили «Тойота Марк 2» и «Хонда ЦРВ», сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

По информации источника, 28-летний водитель «Тойоты» пошёл на обгон и столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Хонда».

В результате ДТП погибла четырёхлетняя пассажирка «Хонды». Ещё одна пассажирка этой машины — 77-летняя женщина — получила травмы различной степени тяжести. Она госпитализирована.

Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются полицейские. В отношении водителя «Тойоты» решается вопрос о возбуждении уголовного дела.