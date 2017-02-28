Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В Новокузнецке в ДТП погибла четырёхлетняя девочка

Сегодня 10:54
105
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
regnum.ru

Жизнь ребёнка оборвалась при столкновении двух иномарок.

Автоавария произошла 21 июня около десяти часов вечера на Байдаевском шоссе. Там столкнулись автомобили «Тойота Марк 2» и «Хонда ЦРВ», сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

По информации источника, 28-летний водитель «Тойоты» пошёл на обгон и столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Хонда».

В результате ДТП погибла четырёхлетняя пассажирка «Хонды». Ещё одна пассажирка этой машины — 77-летняя женщина — получила травмы различной степени тяжести. Она госпитализирована.

Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются полицейские. В отношении водителя «Тойоты» решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ