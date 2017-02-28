В Новокузнецке стартовал «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр».

У горожан появилась возможность увидеть в нашем Драмтеатре спектакли выпускников школы-студии МХАТа, одной из самых известных и востребованных театральных школ в мире. Столичные актёры приехали к нам в рамках проекта «РУСАЛ ФестивАL Театра», который реализуется совместно с Фондом Олега Дерипаски «Вольное дело». Цель проекта — показать творчество молодых перспективных актёров на сценах городов присутствия Компании.

Молодые актёры высоко оценили Новокузнецк. По их словам, из всех уголков нашей страны, где они были, так им понравился наш город и Владивосток. Также гости поблагодарили Драмтеатр за тёплый приём.