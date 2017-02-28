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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Стала известна причина затянувшегося отпуска Тулеева

Сегодня 11:27
623
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев перенёс операцию на позвоночнике.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области. Официальный комментарий представителей власти опубликовал «Интерфакс», сообщает novokuznetsk.su.

Ранее об операции, проведённой Аману Тулееву, заявлял депутат Госдумы от Кузбасса и бывший пресс-секретарь губернатора Антон Горелкин. По его словам, сейчас глава региона проходит реабилитацию, а через две недели планирует выйти на работу.

Также депутат сообщил, что «никаких заявлений об отставке Тулеев не писал».

Ранее ВашГород.ру писал, почему кузбассовцы встревожены затянувшимся отпуском губернатора. Напомним, глава региона взял десятидневный отпуск 22 мая, а затем дважды продлил его.

Комментарии 3
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Кузнецов
9 0
В Швейцарии 3 месяц живет уже. Холопы
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Бусина
2 0
В Швейцарии 3 месяц живет уже. Холопы
Ждем фильм-расследование А Караулова " Коррупция в Кузбассе"......хотя многие факты и так уже всему Кузбассу известны......
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Про
7 0
Только вперёд ногами разваливай дальше регион люди будут бежать в Сиб. А че в Германии лечится пускай в Кузбассе лечится что построил
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