Губернатор Кузбасса Аман Тулеев перенёс операцию на позвоночнике.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области. Официальный комментарий представителей власти опубликовал «Интерфакс», сообщает novokuznetsk.su.

Ранее об операции, проведённой Аману Тулееву, заявлял депутат Госдумы от Кузбасса и бывший пресс-секретарь губернатора Антон Горелкин. По его словам, сейчас глава региона проходит реабилитацию, а через две недели планирует выйти на работу.

Также депутат сообщил, что «никаких заявлений об отставке Тулеев не писал».

Ранее ВашГород.ру писал, почему кузбассовцы встревожены затянувшимся отпуском губернатора. Напомним, глава региона взял десятидневный отпуск 22 мая, а затем дважды продлил его.