Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Детям в России обеспечат алименты

Сегодня 11:49
1184
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Theparentbible.com

Для борьбы с нерадивыми алиментщиками придумали новый способ.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва считает, что алиментный фонд поможет решить проблему со злостными неплательщиками.

Благодаря фонду у государства будет стимул быстрее отыскать нерадивых алиментщиков, уверена автор.

«Сейчас жизнь сложная, очень трудно растить ребёнка, если семья неполная. Поэтому нужен фонд, средства из которого шли бы на содержание детей, пока их родители уклоняются от уплаты алиментов», — цитирует Novokuznetsk. su Тамару Плетнёву.

Совет Федерации и Общественная Палата предложение не одобрили. Однако об идее положительно высказалась сенатор Елена Мизулина. По её словам, речь о создании алиментного фонда идёт давно.

Добавим, сейчас в стране не получают положенные ими выплаты около двух миллионов ребятишек.

Комментарии 21
Добавить комментарий
аватар
Читатель
22 0
А фонд за счет чего будет формироваться?
ответить
аватар
Имя есть
16 1
"...Благодаря фонду у государства будет стимул быстрее отыскать нерадивых алиментщиков, уверена автор..." - это как? в его функции, помимо выплат за уродов-родителей, будет входить и розыск этих уродов? С нулевым выхлопом?
Предлагают создать еще одну структуру, в которой деньги, кстати, наши с вами налоги, будут оседать по карманам приближенных? Лично я не согласна, чтоб часть моих налогов шла на платежи за бессовестных родителей, которые и без того не обременены обязательствами перед теми, кого родили.
Ну уж, ну уж! У нас есть приставы, это их работа - разыскивать и взыскивать. Достаточно!!!
ответить
аватар
Андрей
9 2
Нарожают,разведутся и Россия помоги всей страной,с какого извините...$#@
ответить
аватар
*
6 4
Они от уродов рожать значит будут, а мы вместо этих уродов их детей содержать должны? У них и так есть льготы в садах, школах и т д за которые мы уже заплатили всей страной, так ещё должны остались? А может быть каждому работающему гражданину по патронажному ребёнку от отца-алиментщика ещё додумаетесь всучить?
ответить
аватар
Дмирий
13 0
Фондом надо управлять. Альтруистов в нашем правительстве я не вижу. Создадут, назначат управленцев, определят себе зарплату,денег фонда не хватит! Пенсионный фонд в пример.
ответить
аватар
Екатерина
5 2
Люди!!читаю ваши комментарии и ужасаюсь.... я отношусь к тем,кто рожает от тех "самых уродов" -просто пока не было ребенка -все было хорошо,а ребенок родился с отклонениями. Муж избил меня и сына и ушел. Я подала на аллименты и уже 5лет их не вижу!Приставы не работают!они меняются постоянно. А ребенка с нарушениями в развитии,но не инвалида рощу одна.
ответить
аватар
местный-2
8 0
Кому-то захотелось для себя очередную кормушку создать.
Все верно,детишки чиновников подрастают,нужно трудоустраивать.
ответить
аватар
***
0 0
Фонд поддержки отцов и стимулирование родителей самостоятельно заниматься воспитанием и образованием своих детей. Так сотварено изначально.
ответить
аватар
Имя есть
2 5
Люди!!читаю ваши комментарии и ужасаюсь.... я отношусь к тем,кто рожает от тех "самых уродов" -просто пока не было ребенка -все было хорошо,а ребенок родился с отклонениями. Муж избил меня и сына и ушел. Я подала на аллименты и уже 5лет их не вижу!Приставы не работают!они меняются постоянно. А ребенка с нарушениями в развитии,но не инвалида рощу одна.
Честь Вам и хвала и низкий поклон! Все-таки, давно я говорила, что вся Россия на женщинах держится.
Не работают приставы- жалобы на их работу строчите! Начинайте с их начальства и по возрастанию рангов. Пора уже заставлять их шевелить булками не только по легким вопросам, когда человек официально трудоустроен, и ему за небольшие долги арестовывают все счета, причем, и зарплатный, и пенсионный, а чтоб занимались розыском злобных алиментщиков, что будет гораздо труднее. Но в этом и состоит их работа. Вернее, в том числе и в этом
ответить
аватар
Артём 9788
1 5
"давно я говорила, что вся Россия на женщинах держится."

я что то приезжаю и вижу азиаток уже в Кемерово, которые моют полы в супермаркетах

где ваши женщины ? Алименты клянчут и телевизор смотрят сидят ?
ответить
аватар
Артём 9788
2 2
Люди!!читаю ваши комментарии и ужасаюсь.... я отношусь к тем,кто рожает от тех "самых уродов" -просто пока не было ребенка -все было хорошо,а ребенок родился с отклонениями. Муж избил меня и сына и ушел. Я подала на аллименты и уже 5лет их не вижу!Приставы не работают!они меняются постоянно. А ребенка с нарушениями в развитии,но не инвалида рощу одна.
это стандартная история разведёнки
надо всегда слушать вторую сторону, нужны подробности
ответить
аватар
Имя есть
4 2
Артём:
"давно я говорила, что вся Россия на женщинах держится."

я что то приезжаю и вижу азиаток уже в Кемерово, которые моют полы в супермаркетах

где ваши женщины ? Алименты клянчут и телевизор смотрят сидят ?
Наши женщины зачастую вытирают носы и попы своим благоверным. Учат наших детей, лечат нас всех, на заводах работают, на железных дорогах и много-много-много еще где. А во вторую смену тащат быт.
А ваш мир ограничен лишь супермаркетами?
ответить
аватар
Артём 9788
0 3
ко-ко-ко, наши женщины, ко-ко-ко

на каких заводах ? на каких дорогах ?

я привёл конкретный пример - засилье мигрантов

почему "ваши" женщины не идут и не работают вместо них ?

ответить
аватар
Татьяна
2 2
Они от уродов рожать значит будут, а мы вместо этих уродов их детей содержать должны? У них и так есть льготы в садах, школах и т д за которые мы уже заплатили всей страной, так ещё должны остались? А может быть каждому работающему гражданину по патронажному ребёнку от отца-алиментщика ещё додумаетесь всучить?
Может вас и рожали от урода, не судите по себе, в жизни разное случается. По поводу льгот полный бред, льготы получают только матери одиночки, и то не много. Фонд конечно это полная ерунда, а вот усилить работу приставов в этом направление не мешало бы. Но приставы, к сожалению. работают только в интересах банков, но не детей.
ответить
аватар
Имя есть
3 1
Артём:
ко-ко-ко, наши женщины, ко-ко-ко

на каких заводах ? на каких дорогах ?

я привёл конкретный пример - засилье мигрантов

почему "ваши" женщины не идут и не работают вместо них ?

т.е., вы предлагаете всем дружно побросать свои рабочие места, и идти мыть супермаркеты? )))

ответить
аватар
Артём 9788
1 3
то есть, вмето того, чтобы идти и работать, вы предпочитате строчить комментарии и рассказывать как дофига работают "наши" женщины ?

Я могу ещё найти:

Монтер пути, ОАО "РЖД" ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ПУТИ
652380, р-н Промышленновский, пгт Промышленная, ул. ЗЕЛЕНАЯ, д.5
График работы: Полный рабочий день Тип занятости: Сезонная
Должностные обязанности
РАЗЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ НА ПЕРЕГОНЕ РЕМОНТ ПУТИ
Требования к кандидату
Требования: ГОДНЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.
Образование: Среднее
Специальность по образованию: не указано
---------------

ну чо? ваши бабы уже ломятся держать страну путём содержания её стальных магистралей или всё ещё детей от отцов прячут и клянчут алименты ?
ответить
аватар
Татьяна
5 2
Артём:
то есть, вмето того, чтобы идти и работать, вы предпочитате строчить комментарии и рассказывать как дофига работают "наши" женщины ?

Я могу ещё найти:

Монтер пути, ОАО "РЖД" ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ПУТИ
652380, р-н Промышленновский, пгт Промышленная, ул. ЗЕЛЕНАЯ, д.5
График работы: Полный рабочий день Тип занятости: Сезонная
Должностные обязанности
РАЗЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ НА ПЕРЕГОНЕ РЕМОНТ ПУТИ
Требования к кандидату
Требования: ГОДНЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.
Образование: Среднее
Специальность по образованию: не указано
---------------

ну чо? ваши бабы уже ломятся держать страну путём содержания её стальных магистралей или всё ещё детей от отцов прячут и клянчут алименты ?
Артем, вы обиженный алиментщик? Или девушки на вас внимание не обращают? Уж очень неадекватное отношения к женщинам. И судя по числу комментов, это у вас много свободного времени)
ответить
аватар
Артём 9788
6 5
Татьяна,
вы что то по делу можете написать или только трёп неадекватной пидовки ?

Да, я пишу прямо, жёстко и отвечая за свои слова, по мужски, одним словом
ответить
аватар
Татьяна
7 4
Артём:
Татьяна,
вы что то по делу можете написать или только трёп неадекватной пидовки ?

Да, я пишу прямо, жёстко и отвечая за свои слова, по мужски, одним словом
по делу я уже высказалась. и разочарую вас Артем, ни чего мужского не увидела в ваших высказываниях, типичный неудачник, возможно брошенный не одной женщиной, ни чего не достигший в этой жизни мужчинка, вот и беситесь, и женщин за то не любите.
ответить
аватар
Артём 9788
1 5
мы говорим о бабах, а не о женщинах
а как живут и работают женщины на Западе - я видел
вот такие женщины нужны в России!
да и азитаки молодцы тоже, пашут и не возмущаются

вот таким женщинам - почёт и уважение

а русская баба - ленивое животное
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ