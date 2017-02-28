Для борьбы с нерадивыми алиментщиками придумали новый способ.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва считает, что алиментный фонд поможет решить проблему со злостными неплательщиками.

Благодаря фонду у государства будет стимул быстрее отыскать нерадивых алиментщиков, уверена автор.

«Сейчас жизнь сложная, очень трудно растить ребёнка, если семья неполная. Поэтому нужен фонд, средства из которого шли бы на содержание детей, пока их родители уклоняются от уплаты алиментов», — цитирует Novokuznetsk. su Тамару Плетнёву.

Совет Федерации и Общественная Палата предложение не одобрили. Однако об идее положительно высказалась сенатор Елена Мизулина. По её словам, речь о создании алиментного фонда идёт давно.

Добавим, сейчас в стране не получают положенные ими выплаты около двух миллионов ребятишек.