Для борьбы с нерадивыми алиментщиками придумали новый способ.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва считает, что алиментный фонд поможет решить проблему со злостными неплательщиками.
Благодаря фонду у государства будет стимул быстрее отыскать нерадивых алиментщиков, уверена автор.
«Сейчас жизнь сложная, очень трудно растить ребёнка, если семья неполная. Поэтому нужен фонд, средства из которого шли бы на содержание детей, пока их родители уклоняются от уплаты алиментов», — цитирует Novokuznetsk. su Тамару Плетнёву.
Совет Федерации и Общественная Палата предложение не одобрили. Однако об идее положительно высказалась сенатор Елена Мизулина. По её словам, речь о создании алиментного фонда идёт давно.
Добавим, сейчас в стране не получают положенные ими выплаты около двух миллионов ребятишек.
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Предлагают создать еще одну структуру, в которой деньги, кстати, наши с вами налоги, будут оседать по карманам приближенных? Лично я не согласна, чтоб часть моих налогов шла на платежи за бессовестных родителей, которые и без того не обременены обязательствами перед теми, кого родили.
Ну уж, ну уж! У нас есть приставы, это их работа - разыскивать и взыскивать. Достаточно!!!
Все верно,детишки чиновников подрастают,нужно трудоустраивать.
Не работают приставы- жалобы на их работу строчите! Начинайте с их начальства и по возрастанию рангов. Пора уже заставлять их шевелить булками не только по легким вопросам, когда человек официально трудоустроен, и ему за небольшие долги арестовывают все счета, причем, и зарплатный, и пенсионный, а чтоб занимались розыском злобных алиментщиков, что будет гораздо труднее. Но в этом и состоит их работа. Вернее, в том числе и в этом
я что то приезжаю и вижу азиаток уже в Кемерово, которые моют полы в супермаркетах
где ваши женщины ? Алименты клянчут и телевизор смотрят сидят ?
надо всегда слушать вторую сторону, нужны подробности
"давно я говорила, что вся Россия на женщинах держится."
я что то приезжаю и вижу азиаток уже в Кемерово, которые моют полы в супермаркетах
где ваши женщины ? Алименты клянчут и телевизор смотрят сидят ?
А ваш мир ограничен лишь супермаркетами?
на каких заводах ? на каких дорогах ?
я привёл конкретный пример - засилье мигрантов
почему "ваши" женщины не идут и не работают вместо них ?
ко-ко-ко, наши женщины, ко-ко-ко
на каких заводах ? на каких дорогах ?
я привёл конкретный пример - засилье мигрантов
почему "ваши" женщины не идут и не работают вместо них ?
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ну чо? ваши бабы уже ломятся держать страну путём содержания её стальных магистралей или всё ещё детей от отцов прячут и клянчут алименты ?
то есть, вмето того, чтобы идти и работать, вы предпочитате строчить комментарии и рассказывать как дофига работают "наши" женщины ?
Я могу ещё найти:
Монтер пути, ОАО "РЖД" ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ПУТИ
652380, р-н Промышленновский, пгт Промышленная, ул. ЗЕЛЕНАЯ, д.5
График работы: Полный рабочий день Тип занятости: Сезонная
Должностные обязанности
РАЗЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ НА ПЕРЕГОНЕ РЕМОНТ ПУТИ
Требования к кандидату
Требования: ГОДНЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.
Образование: Среднее
Специальность по образованию: не указано
---------------
ну чо? ваши бабы уже ломятся держать страну путём содержания её стальных магистралей или всё ещё детей от отцов прячут и клянчут алименты ?
вы что то по делу можете написать или только трёп неадекватной пидовки ?
Да, я пишу прямо, жёстко и отвечая за свои слова, по мужски, одним словом
Татьяна,
вы что то по делу можете написать или только трёп неадекватной пидовки ?
Да, я пишу прямо, жёстко и отвечая за свои слова, по мужски, одним словом
а как живут и работают женщины на Западе - я видел
вот такие женщины нужны в России!
да и азитаки молодцы тоже, пашут и не возмущаются
вот таким женщинам - почёт и уважение
а русская баба - ленивое животное