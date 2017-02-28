Сегодня утром из-за сильного тумана в аэропортах Кемерова и Новокузнецка не могли приземлиться и улететь самолёты.

В столицу Кузбасса должны были прибыть рейсы S7, «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота» в 05.40, 06.30 и 06.55 соответственно. Но из-за плохой видимости один самолёт направили в Новосибирск, пишет Novokuznetsk.su. Узнать оперативный комментарий от аэропорта имени Леонова о судьбе двух других судов ВашГород.ру не удалось.

В Новокузнецке ожидали два рейса из Москвы.

«Первый рейс, компании «Сибирь», прилетел к нам в 5.40, и в 6.09 отправился в Толмачёво. Оттуда к нам он прибыл уже в 9.58, и в 11.04 отправился в Домодедово. Самолёт «Аэрофлота» к нам прилетел в 6.50, находился в зоне ожидания, в 8.15 направился в Барнаул. В 10.42 произвёл посадку в Новокузнецке, и в 11.45 отправился в Шереметьево", — рассказали ВашГород.ру в Производственно-диспетчерской службе аэропорта «Спиченково».

Видимость была всего 100−150 метров, уточнили в «Спиченково».