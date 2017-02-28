Сегодня утром из-за сильного тумана в аэропортах Кемерова и Новокузнецка не могли приземлиться и улететь самолёты.
В столицу Кузбасса должны были прибыть рейсы S7, «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота» в 05.40, 06.30 и 06.55 соответственно. Но из-за плохой видимости один самолёт направили в Новосибирск, пишет Novokuznetsk.su. Узнать оперативный комментарий от аэропорта имени Леонова о судьбе двух других судов ВашГород.ру не удалось.
В Новокузнецке ожидали два рейса из Москвы.
«Первый рейс, компании «Сибирь», прилетел к нам в 5.40, и в 6.09 отправился в Толмачёво. Оттуда к нам он прибыл уже в 9.58, и в 11.04 отправился в Домодедово.
Самолёт «Аэрофлота» к нам прилетел в 6.50, находился в зоне ожидания, в 8.15 направился в Барнаул. В 10.42 произвёл посадку в Новокузнецке, и в 11.45 отправился в Шереметьево", — рассказали ВашГород.ру в Производственно-диспетчерской службе аэропорта «Спиченково».
Видимость была всего 100−150 метров, уточнили в «Спиченково».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вернется на работу после курса реабилитации, который он проходит в одной из больниц областного центра после операции на позвоночнике и пневмонии.
Об этом объявили на специальной пресс-конференции в администрации области, посвященной состоянию здоровья губернатора, сообщает ТАСС.
«Заявление об отставке не писал. Аман Гумирович Тулеев рвется в бой», — заявил и. о. начальника главного управления по работе со СМИ Кемеровской области Алексей Доронгов.
Когда именно губернатор сможет вернуться к исполнению обязанностей, он затруднился ответить. При этом сообщил, что глава Кузбасса находится в отпуске. По закону, Тулеев может взять отпуск на 45 дней, уже ьпрошло 30.
В свою очередь министр здравоохранения области Валерий Цой сообщил, что Тулеев имеет ряд физических ограничений. Но отметил, «что касается трудоспособности, на исполнение функциональных обязанностей губернатора это никаким образом не влияет». О каких физических ограничениях идет речь, он не уточнил.
73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года и является одним из рекордсменов по продолжительности губернаторского срок.
С 22 мая Тулеев находится в отпуске, 19 июня он был продлен на «неопределенный срок». Губернатор не появлялся на публике с конца апреля, что спровоцировало слухи о предстоящей отставке.