В Кемерове пройдёт летний уличный фестиваль «Детализация».

Он посвящён городу Кемерово и вдохновлён им. Это новый взгляд на город, возможность разглядеть его через мелочи и детали, — сообщают организаторы мероприятия.

Тема фестиваля — «Человек из Кемерова». В центре города будут работать сразу несколько площадок — уличная музыка, стрит-арт, танцы, перфоманс и другие. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Фестиваль начнётся 24 июня в 16:00 и продлится до 22:00. Приглашаются все желающие.