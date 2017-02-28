Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру
Гид по городу

Кемеровчан приглашают на масштабный фестиваль «Детализация»

Сегодня 12:22
155
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Кемерове пройдёт летний уличный фестиваль «Детализация».

Он посвящён городу Кемерово и вдохновлён им. Это новый взгляд на город, возможность разглядеть его через мелочи и детали, — сообщают организаторы мероприятия.

Тема фестиваля — «Человек из Кемерова». В центре города будут работать сразу несколько площадок — уличная музыка, стрит-арт, танцы, перфоманс и другие. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Фестиваль начнётся 24 июня в 16:00 и продлится до 22:00. Приглашаются все желающие.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ