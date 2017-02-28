В Кемерове пройдёт летний уличный фестиваль «Детализация».
Он посвящён городу Кемерово и вдохновлён им. Это новый взгляд на город, возможность разглядеть его через мелочи и детали, — сообщают организаторы мероприятия.
Тема фестиваля — «Человек из Кемерова». В центре города будут работать сразу несколько площадок — уличная музыка, стрит-арт, танцы, перфоманс и другие. Подробную программу можно посмотреть здесь.
Фестиваль начнётся 24 июня в 16:00 и продлится до 22:00. Приглашаются все желающие.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.