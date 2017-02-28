Губернатор Кузбасса Аман Тулеев после операции на позвоночнике перенёс пневмонию.
Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции с участием замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерия Цоя и и.о. пресс-секретаря Тулеева Алексея Доронгова.
Пневмонию, которая возникла после девятичасовой операции на позвоночнике с использованием металлоконструкций, купировали. Сейчас губернатор на реабилитации в кемеровской больнице № 3 имени Подгорбунского. Его состояние стабильное.
На конференции ответили на интересующий многих вопрос: почему губернатор делал операцию в Германии, а не в Кузбассе? По словам выступающих, Аман Тулеев не хотел возлагать большую моральную ответственность на местных врачей.
Также на мероприятии заявили, что Тулеев в курсе обстановки в Кемеровской области и «рвётся в бой». Перенесённая операция не повлияет на его деятельность как губернатора.
На вопрос о том, почему представители не записали видеообращение от Тулеева к кузбассовцам, Алексей Доронгов сказал, что больница — не место для селфи.
Как ранее писал ВашГород.ру, власти сообщили, что в отставку Аман Тулеев не собирается.
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