Губернатор Кузбасса Аман Тулеев после операции на позвоночнике перенёс пневмонию.

Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции с участием замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерия Цоя и и.о. пресс-секретаря Тулеева Алексея Доронгова.

Пневмонию, которая возникла после девятичасовой операции на позвоночнике с использованием металлоконструкций, купировали. Сейчас губернатор на реабилитации в кемеровской больнице № 3 имени Подгорбунского. Его состояние стабильное.

На конференции ответили на интересующий многих вопрос: почему губернатор делал операцию в Германии, а не в Кузбассе? По словам выступающих, Аман Тулеев не хотел возлагать большую моральную ответственность на местных врачей.

Также на мероприятии заявили, что Тулеев в курсе обстановки в Кемеровской области и «рвётся в бой». Перенесённая операция не повлияет на его деятельность как губернатора.

На вопрос о том, почему представители не записали видеообращение от Тулеева к кузбассовцам, Алексей Доронгов сказал, что больница — не место для селфи.

Как ранее писал ВашГород.ру, власти сообщили, что в отставку Аман Тулеев не собирается.