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#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Что подарить на свадьбу, деньги или вещь — вопрос дня

Сегодня 13:18
364
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Сегодня в рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Мария спрашивает, какой подарок лучше преподнести молодожёнам.

«Этим летом поеду на свадьбу родственницы. Мы в семье никак не можем определиться, что дарить. Одни считают, и я в том числе, что надо деньги, потому что с подарком можно не угадать, да и они брали кредит на праздник, так мы поможем им выплатить. Другие говорят, что наличку дарить — дурной вкус, мол, подарок будет лучше. А что вы думаете по этому поводу?»

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 10
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Дама
2 0
Деньги, деньги, деньги! Почти всем сейчас дарят деньги и все только рады.
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Даша
3 0
Деньги,определенно!люди брали кредит,соответственно хотят его скорее погасить.
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Н
3 0
Уже давно не принято дарить подарки
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свадьба в кредит
2 1
это по нашему, по-русски. Уважаю этот народ.

Мучает вопрос: при ненулевой вероятности, что через пару-тройку месяцев, когда счастливые молодожены благополучно разбегутся, как и кем будут гаситься кредитные обязательства?
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Деньги, конечно же.
3 0
Как верно подмечено, с подарком вы можете не угадать, а деньги молодой семье всегда нужны. Они сами разберутся, как их потратить: погасить кредит, съездить на море или купить что-то для дома. Да и про вас потом никто не скажет, что вы подарили третий чайник или "ту ужасную картину с сиреневыми лебедями".
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Галинка
2 0
Подарите деньгами, не мучьтесь.
В советское время в конце 60-х тетке и дяде подарили на свадьбу 8 будильников! Молодожены были рады.
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321
0 0
это по нашему, по-русски. Уважаю этот народ.

Мучает вопрос: при ненулевой вероятности, что через пару-тройку месяцев, когда счастливые молодожены благополучно разбегутся, как и кем будут гаситься кредитные обязательства?
а если не разбегутся, то вы очень огорчитесь?
кредитные обязательства однозначно возникли до брака, и гаситься будут непосредственным заемщиком
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Лю
2 0
Мда... Залезть в долговую яму, чтоб пару дней понты поколотить. Нет средств - регистрация в ЗАГСе и вечер в кругу семьи. Лично мы так и сделали. И уже пятнадцатый год об этом не жалеем)) Автор, дарите деньги. В первую брачную ночь молодые будут их считать, это так романтично)))
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Железный
0 0
Ничего не дарить, хорошее дело браком не называют
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