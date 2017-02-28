Сегодня в рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Мария спрашивает, какой подарок лучше преподнести молодожёнам.
«Этим летом поеду на свадьбу родственницы. Мы в семье никак не можем определиться, что дарить. Одни считают, и я в том числе, что надо деньги, потому что с подарком можно не угадать, да и они брали кредит на праздник, так мы поможем им выплатить. Другие говорят, что наличку дарить — дурной вкус, мол, подарок будет лучше. А что вы думаете по этому поводу?»
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Мучает вопрос: при ненулевой вероятности, что через пару-тройку месяцев, когда счастливые молодожены благополучно разбегутся, как и кем будут гаситься кредитные обязательства?
В советское время в конце 60-х тетке и дяде подарили на свадьбу 8 будильников! Молодожены были рады.
Мучает вопрос: при ненулевой вероятности, что через пару-тройку месяцев, когда счастливые молодожены благополучно разбегутся, как и кем будут гаситься кредитные обязательства?
кредитные обязательства однозначно возникли до брака, и гаситься будут непосредственным заемщиком