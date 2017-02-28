По действие акции попадают 24 480 иномарок.

Именно столько автомобилей отзовёт из России компания Subaru. Отзыву подлежат модели «Импреза» и «Форестер», проданные с сентября 2007-го по октябрь 2010 года.

Причиной отзыва является возможное проникновение влаги в газогенераторе подушки безопасности для пассажира производства компании Takata Corp. Спустя длительное время эксплуатации автомобиля это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений, — сообщает пресс-служба Росстандарта.

На сервисе установят новый газогенератор подушки. Все ремонтные работы проведут бесплатно.

Представители компании должны оповестить владельцев автомобилей о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта. При этом автовладельцы и сами смогут узнать, попадает ли их машина под действие акции. Сделать это нужно по вин-номеру. Перечень вин-номеров можно посмотреть на сайте Росстандарта.