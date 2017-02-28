Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Известный автопроизводитель бесплатно отремонтирует машины россиян

Сегодня 13:41
588
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zombdrive.com

По действие акции попадают 24 480 иномарок.

Именно столько автомобилей отзовёт из России компания Subaru. Отзыву подлежат модели «Импреза» и «Форестер», проданные с сентября 2007-го по октябрь 2010 года.

Причиной отзыва является возможное проникновение влаги в газогенераторе подушки безопасности для пассажира производства компании Takata Corp. Спустя длительное время эксплуатации автомобиля это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений, — сообщает пресс-служба Росстандарта.

На сервисе установят новый газогенератор подушки. Все ремонтные работы проведут бесплатно.

Представители компании должны оповестить владельцев автомобилей о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта. При этом автовладельцы и сами смогут узнать, попадает ли их машина под действие акции. Сделать это нужно по вин-номеру. Перечень вин-номеров можно посмотреть на сайте Росстандарта.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
1
7 0
А вот АВТОВАЗ производит супернадежные машины. Никогда не отзывает!
ответить
аватар
Я так кумекаю:
0 0
А вот АВТОВАЗ производит супернадежные машины. Никогда не отзывает!
И я такого мнения !
(ФирмА гвоздев не делает и веников не вяжет.)
ответить
аватар
1
0 1
И я такого мнения !
(ФирмА гвоздев не делает и веников не вяжет.)
Они сразу набор выдают "Ведро-с болтами".
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ