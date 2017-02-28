Какое агентство недвижимости Новокузнецка вы выберете — опрос
Сегодня 14:20
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В Новокузнецке работают сотни агентств недвижимости. ВашГород.ру решил узнать у читателей, к кому вы обратитесь, если бы вам необходимо было продать или купить недвижимость.
По данным сайта ДубльГис, в Новокузнецке работают 262 агентства недвижимости. Отметим, с помощью агентств в Новокузнецке продаются около 5 тысяч квартир и более тысячи загородных домов.
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Любимый город на полтинничек- соточку завышает от цены покупашки. Остальные тоже завышают, но не так сильно