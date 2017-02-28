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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру
Недвижимость и строительство

Какое агентство недвижимости Новокузнецка вы выберете — опрос

Сегодня 14:20
353
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Churchnn.org

В Новокузнецке работают сотни агентств недвижимости. ВашГород.ру решил узнать у читателей, к кому вы обратитесь, если бы вам необходимо было продать или купить недвижимость.

По данным сайта ДубльГис, в Новокузнецке работают 262 агентства недвижимости. Отметим, с помощью агентств в Новокузнецке продаются около 5 тысяч квартир и более тысячи загородных домов.

В какое агентство недвижимости вы бы обратились для продажи или покупки жилья?


















Результаты

Комментарии 3
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1
1 6
Ну за ЭТАЖИ ктонить поставит лайк? Они же проплатили данный опросник.
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Вольф
3 1
Ну за ЭТАЖИ ктонить поставит лайк? Они же проплатили данный опросник.
а хоть какие-то новости тебе не проплаченные не мерещатся?
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Я
10 0
Мегаполис самое о..евшее, берут предоплату, а потом перед подписанием ценник завышают, если не нравится иди на... не покупай.
Любимый город на полтинничек- соточку завышает от цены покупашки. Остальные тоже завышают, но не так сильно
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