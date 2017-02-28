Бельгийские учёные почти создали универсальную вакцину от гриппа и ОРВИ.

Ежегодно недуг поражает 5−15% жителей северного полушария. Прививки не всегда эффективны, так как вирусы постоянно мутируют. Специалисты из Брюсселя же заявили, что почти завершили новую вакцину, способную уничтожить многие штаммы гриппа.

Новинка показала хорошие результаты в тестировании на животных, пишет «Медпортал». Некоторые уже испытывают на пациентах.

Для завершения исследований проекту осталось выйти на международный уровень.