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Создана универсальная вакцина против гриппа

Сегодня 14:23
264
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Twitter.com

Бельгийские учёные почти создали универсальную вакцину от гриппа и ОРВИ.

Ежегодно недуг поражает 5−15% жителей северного полушария. Прививки не всегда эффективны, так как вирусы постоянно мутируют. Специалисты из Брюсселя же заявили, что почти завершили новую вакцину, способную уничтожить многие штаммы гриппа.

Новинка показала хорошие результаты в тестировании на животных, пишет «Медпортал». Некоторые уже испытывают на пациентах.

Для завершения исследований проекту осталось выйти на международный уровень.

Комментарии 1
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Кстати:
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Мы с Гумирычем лечимся за границей, - нам оно- енто лекарство дома не надо .
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