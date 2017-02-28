В Кузбассе с 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию.
Для горожан, дома которых оборудованы стационарными электроплитами и электроотопительными установками, плата за свет поднимется с 2,13 рубля до 2,21 рубля. Такой же рост ожидает жителей сельской местности, сообщает novokuznetsk.su.
Чтобы специалисты успели корректно начислить плату за потреблённую электроэнергию до введения новых тарифов, населению необходимо до 30 июня передать показания счётчиков. Иначе расчёты будут произведены по среднемесячному потреблению.
В то же время кузбасские дачники летом смогут сэкономить на оплате электричества. С 1 июля они будут платить вместо 3,04 рубля за киловатт-час 2,21 рубля.
Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении взносов на капремонт.
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А то мы уже стали беспокоиться - давно не дорожало.
Теперь-то уж вздохнем спокойно.
Вы видите что они делают? Растут не зарплаты,а цены на всё.
Вы видите что они делают? Растут не зарплаты,а цены на всё.