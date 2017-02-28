В Кузбассе с 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию.

Для горожан, дома которых оборудованы стационарными электроплитами и электроотопительными установками, плата за свет поднимется с 2,13 рубля до 2,21 рубля. Такой же рост ожидает жителей сельской местности, сообщает novokuznetsk.su.

Чтобы специалисты успели корректно начислить плату за потреблённую электроэнергию до введения новых тарифов, населению необходимо до 30 июня передать показания счётчиков. Иначе расчёты будут произведены по среднемесячному потреблению.

В то же время кузбасские дачники летом смогут сэкономить на оплате электричества. С 1 июля они будут платить вместо 3,04 рубля за киловатт-час 2,21 рубля.

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