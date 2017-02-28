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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В Кузбассе подорожает электричество

Сегодня 14:32
826
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

В Кузбассе с 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию.

Для горожан, дома которых оборудованы стационарными электроплитами и электроотопительными установками, плата за свет поднимется с 2,13 рубля до 2,21 рубля. Такой же рост ожидает жителей сельской местности, сообщает novokuznetsk.su.

Чтобы специалисты успели корректно начислить плату за потреблённую электроэнергию до введения новых тарифов, населению необходимо до 30 июня передать показания счётчиков. Иначе расчёты будут произведены по среднемесячному потреблению.

В то же время кузбасские дачники летом смогут сэкономить на оплате электричества. С 1 июля они будут платить вместо 3,04 рубля за киловатт-час 2,21 рубля.

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении взносов на капремонт.

Комментарии 7
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Прохожий
7 1
А с какого перепугу?Угля дефицит или совести дефицит?
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Прохожий
0 0
А с какого перепугу?Угля дефицит или совести дефицит?
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Прохожий
1 0
Ну, За Стабильность, дзынь-дзынь.
Ага!А главному "СТАБИЛИЗАТОРУ" 220 в анус.
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2 0
Слава Богу!

А то мы уже стали беспокоиться - давно не дорожало.
Теперь-то уж вздохнем спокойно.
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Ветер перемен...
2 0
Волонтеры Навального, когда следующий митинг? Нельзя давать слабину Единорасам.
Вы видите что они делают? Растут не зарплаты,а цены на всё.
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Прохожий
1 0
Волонтеры Навального, когда следующий митинг? Нельзя давать слабину Единорасам.
Вы видите что они делают? Растут не зарплаты,а цены на всё.
Поддерживаю Навального,но разве митингом можно достучаться до воров?
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