Новокузнечане интересуются, чем им грозит недавно схлынувшее нашествие бабочек.

Публикация от Поляна (@polinaawolf) Июн 8 2017 в 1:58 PDT

«Уважаемая редакция, может, обратились бы к специалистам и узнали, не опасно ли для урожая, что у нас так много бабочек-капустниц недавно было?» — написала новокузнечанка.

По словам доцента кафедры географии НФИ КемГУ Оксаны Андреевой, в Новокузнецке в этом году было много бабочек-боярышниц, а не капустниц.

Вот так выглядит самец капустницы. В отличие от боярышниц, у них не такие яркие прожилки на крыльях. А у самок на крыльях чёрные пятнышки. «Большое количество бабочек-боярышниц в июне — это нормальная часть их жизненного цикла. Бывают колебания численности по годам (в один год их меньше, в другой — больше), и это тоже нормальные популяционные процессы. Садоводы могут опасаться только за черемуху — ее гусеницы боярышниц объедают очень сильно (это происходит до появления бабочек)», — рассказала ВашГород.ру Оксана Андреева.

Боярышницы не прочь полакомиться яблоней, вишней, грушей и рябиной. Для борьбы с ними весной садоводам следует опрыскивать деревья инсектицидами, пишет телеканал «360» со ссылкой на энтомолога Анатолия Захарова.

По словам Анатолия Захарова, в этом году в Сибири так много насекомых из-за чередования тепла и холода. Также следует ожидать большого количества других насекомых, особенно вредителей.