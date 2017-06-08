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Чем для новокузнечан обернётся нашествие бабочек

Сегодня 15:05
546
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Новокузнечане интересуются, чем им грозит недавно схлынувшее нашествие бабочек.

«Уважаемая редакция, может, обратились бы к специалистам и узнали, не опасно ли для урожая, что у нас так много бабочек-капустниц недавно было?» — написала новокузнечанка.

По словам доцента кафедры географии НФИ КемГУ Оксаны Андреевой, в Новокузнецке в этом году было много бабочек-боярышниц, а не капустниц.

Вот так выглядит самец капустницы. В отличие от боярышниц, у них не такие яркие прожилки на крыльях. А у самок на крыльях чёрные пятнышки.

«Большое количество бабочек-боярышниц в июне — это нормальная часть их жизненного цикла. Бывают колебания численности по годам (в один год их меньше, в другой — больше), и это тоже нормальные популяционные процессы. Садоводы могут опасаться только за черемуху — ее гусеницы боярышниц объедают очень сильно (это происходит до появления бабочек)», — рассказала ВашГород.ру Оксана Андреева.

Боярышницы не прочь полакомиться яблоней, вишней, грушей и рябиной. Для борьбы с ними весной садоводам следует опрыскивать деревья инсектицидами, пишет телеканал «360» со ссылкой на энтомолога Анатолия Захарова.

По словам Анатолия Захарова, в этом году в Сибири так много насекомых из-за чередования тепла и холода. Также следует ожидать большого количества других насекомых, особенно вредителей.

Комментарии 2
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Новокузнечанка видимо не знает, что бабочки появляются после гусениц, и уже ничем не грозят XD
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