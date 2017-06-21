Специалисты рассказали, какие пластические операции чаще всего делали россияне в прошлом.

Всего жители нашей страны израсходовали на эти процедуры более 12 миллиардов рублей. Операции были проведены в российских клиниках. Особым спросом пользовались изменение разреза глаз и формы век, размера груди и овала лица. К таким выводам пришли аналитики центра Vademecum, пишет «Российская газета».

Всего за прошлый год в России было сделано 153,7 тысячи эстетических операций. Тройку лидеров возглавила блефаропластика (операции по изменению формы век, разреза глаз). Её сделал каждый пятый россиянин, решившийся лечь под нож пластического хирурга.

Второе место — у пластики груди. В 2016 году грудь увеличили 28 тысяч россиянок. Третье место заняла подтяжка лица. Четвёртое — ринопластика или изменение формы носа.