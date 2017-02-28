Это единственный российский вратарь, получавший награду «Везина Трофи».

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бобровский, выступающий сейчас за «Коламбус», удостоен этого приза уже второй раз. Первый он получил по итогам сезона-2012/13, сообщили в пресс-службе ХК «Металлург».

Также Сергей Бобровский попал в первую символическую сборную Национальной хоккейной лиги. Кроме него, в символическую сборную вошли Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»), Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс») и Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).