Это единственный российский вратарь, получавший награду «Везина Трофи».
Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бобровский, выступающий сейчас за «Коламбус», удостоен этого приза уже второй раз. Первый он получил по итогам сезона-2012/13, сообщили в пресс-службе ХК «Металлург».
Также Сергей Бобровский попал в первую символическую сборную Национальной хоккейной лиги. Кроме него, в символическую сборную вошли Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»), Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс») и Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).
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