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Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» признан лучшим вратарём НХЛ

Сегодня 15:33
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Это единственный российский вратарь, получавший награду «Везина Трофи».

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бобровский, выступающий сейчас за «Коламбус», удостоен этого приза уже второй раз. Первый он получил по итогам сезона-2012/13, сообщили в пресс-службе ХК «Металлург».

Также Сергей Бобровский попал в первую символическую сборную Национальной хоккейной лиги. Кроме него, в символическую сборную вошли Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»), Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс») и Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).

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