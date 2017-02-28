Начальник ГЖИ Кемеровской области Ирина Гайденко и её заместитель Александр Захватошин оказались в числе фигурантов антикоррупционного расследования кузбассовца. Документы Д.А. Захаров прислал в адрес редакции программы «Момент истины», которая заинтересовалась историей.

В частности в письме Захарова говорится, что факты его расследования касаются лицензирования управляющих компаний.

«Все документы, подтверждающие факты коррупции в Кемеровской области, находятся у нас в руках. Мы проводим свое собственное расследование, результатом которого станет документальный фильм», — сообщается на сайте программы.

Помимо Ирины Гайденко и Александра Захватошина в числе фигурантов расследования значатся новокузнецкий прокурор Михаил Платов, начальник следственного управления по Новокузнецку Н. В. Лунева, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, теперь уже бывший руководитель СК по Кемеровской области Сергей Калинкин, бывший замгубернатора Кузбасса Алексей Иванов.

Сообщается, что перечисленные персоны прямо или опосредованно являются фигурантами проведённого расследования.

Напомним, двое последних являются фигурантами громкого дела о вымогательстве акций разреза «Инской» у предпринимателя. Об этом деле до сих пор говорит весь Кемерово.

Авторская программа Андрея Караулова «Момент истины» с 1992-го по 2016-й год выходила в эфире различных телеканалов. Последние пять лет «Момент истины» можно было посмотреть на «Пятом канале». Сейчас программа пока выходит только на ютьюбе, но в одном из интервью в конце 2016-го года Караулов допустил возвращение «Момента истины» в сетку вещания «ТВ-Центра», где программа выходила около десяти лет.