Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни.

В пятница, 23 июня, ожидаются дожди различной интенсивности, особенно во второй половине дня и вечером, грозы. Ветер юго-восточный слабый, а при грозе возможно усиление до 12−17 метров в секунду. Температура ночью составит +12…+17, днём ожидается 25… 30 градусов выше ноля.

В субботу, 24 июня, преимущественно без осадков. Ночные температуры сохранятся на уровне +12…+17 градусов. Днём воздух прогреется до +29…+34. Ветер южный слабый.

В воскресенье, 25 июня, ночью местами по западу пройдут небольшие дожди, во второй половине дня и вечером — грозы с ливневыми дождями различной интенсивности. Западный ветер при грозе усилится до 15−20 метров в секунду. Ночью синоптики прогнозируют +14…+19 градусов. Днём столбик термометра поднимется до +26+31.

В понедельник, 26 июня, сохранится неустойчивая и жаркая погода. Возможны ливневые дожди с грозами. Ночные температуры составят +12…+17, дневные температуры — от +27 до +32 градусов.