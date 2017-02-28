Погибший был жителем Нижнего Новгорода.

В Кемерово 41-летний мужчина приехал, чтобы навестить мать. Трагедия произошла 20 июня. В тот день нижегородец с друзьями отдыхал на берегу Красного озера. Выпивали.

В какой-то момент мужчина пошёл искупаться, приятели продолжили употреблять алкоголь на берегу. Однако только через несколько часов они заметили, что товарищ не вернулся, по телефону сообщили об этом его матери. Поскольку сын так и не вернулся домой, на следующий день женщина обратилась в правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.

Тело мужчины со дна озера подняли водолазы. Видимых признаков насильственной смерти на нём не обнаружено.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.