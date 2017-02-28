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#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

На Новокузнецк обрушилась гроза с градом

Сегодня 16:24
485
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Примерно в 16.00 в Центральном районе Новокузнецка 22 июня ударила сильная гроза.

За короткое время небо потемнело, и в городе принялся бушевать сильный ветер. После вспышек грома наступил сильный ливень: с ним вперемешку ударил град.

Напомним, синоптики обещали нам на 22 июня сильную непогоду.

Как ранее писал ВашГород.ру, в пятницу кузбассовцев также ждёт гроза.

Комментарии 2
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Я
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Ничего подобного в Новобайдаевке в 16.00 не было, сейчас дождь идет, если это можно назвать дождем, ну и гремит чуть-чуть
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