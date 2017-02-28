Примерно в 16.00 в Центральном районе Новокузнецка 22 июня ударила сильная гроза.

За короткое время небо потемнело, и в городе принялся бушевать сильный ветер. После вспышек грома наступил сильный ливень: с ним вперемешку ударил град.

Напомним, синоптики обещали нам на 22 июня сильную непогоду.

Как ранее писал ВашГород.ру, в пятницу кузбассовцев также ждёт гроза.