На Новокузнецк обрушилась гроза с градом
Сегодня 16:24
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Примерно в 16.00 в Центральном районе Новокузнецка 22 июня ударила сильная гроза.
За короткое время небо потемнело, и в городе принялся бушевать сильный ветер. После вспышек грома наступил сильный ливень: с ним вперемешку ударил град.
Напомним, синоптики обещали нам на 22 июня сильную непогоду.
Как ранее писал ВашГород.ру, в пятницу кузбассовцев также ждёт гроза.
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