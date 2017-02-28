Учреждениям запретят выселять семьи с детьми, имеющими первую или вторую группу инвалидности, из служебных и жилых помещений в общежитиях без предоставления альтернативного жилья.

«Законопроектом предлагается дополнить данный закрытый перечень еще одной категорией граждан, которые нуждаются в социальной защищенности со стороны государства — семьями, имеющими детей-инвалидов», — говорится в пояснительной записке.

Как сообщают «РИА Новости», законопроект был одобрен в первом чтении. По словам авторов, принятие данного проекта закона повысит степень правовой и социальной защищенности семей с детьми-инвалидами.