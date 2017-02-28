Новокузнецк поплыл: на дорогах настоящие реки
Сегодня 17:50
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Сегодня днём на Новокузнецк обрушилась гроза — ливень с градом были скоротечными, но обильными.
Уличная ливнёвка не справилась с таким потоком воды, и горожанам пришлось преодолевать некоторые участки практически вплавь.
С другой стороны новокузнечанам повезло намного больше, чем соседям из Алтайского края, где выпал град размером с куриное яйцо.
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это сегодня их так накрыло?
В срочном порядке правительству нужно принимать меры по сохранению природы,а не устраивать разборки с другими странами,развязывать войны и т.д. Не принять меры сейчас-дальше будет катастрофа. 8-(