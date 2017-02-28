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В Кузбассе подорожает электричество

Новокузнецк поплыл: на дорогах настоящие реки

Сегодня 17:50
1217
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру, соцсети

Сегодня днём на Новокузнецк обрушилась гроза — ливень с градом были скоротечными, но обильными.

Уличная ливнёвка не справилась с таким потоком воды, и горожанам пришлось преодолевать некоторые участки практически вплавь.

С другой стороны новокузнечанам повезло намного больше, чем соседям из Алтайского края, где выпал град размером с куриное яйцо.

Комментарии 5
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Know-it-all
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Чтобы ливневка справлялась, ее надо чистить, чего не делали на протяжении последних двух лет
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0 0
куясе повезло алтайцам ))))
это сегодня их так накрыло?
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Ветер перемен...
6 2
Из-за деятельности человека: необоснованно завышенного потребление ресурсов земли, вырубка лесов,изменения в системе водоёмов, экспериментов с погодой( разгон облаков), в связи с ГЛОБАЛЬНЫМ ТАЯНИЕМ ЛЬДОВ В АНТАРКТИДЕ, погода с каждым годом будет только ухудшаться. Нам пока ещё везёт в плане мягкого контраста погоды,вода у нас есть,урожай будет,пока голод нам не грозит. Пока не грозит. Снега зимой выпадает достаточно. Слава всевышнему, что мы ещё держимся.
В срочном порядке правительству нужно принимать меры по сохранению природы,а не устраивать разборки с другими странами,развязывать войны и т.д. Не принять меры сейчас-дальше будет катастрофа. 8-(
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