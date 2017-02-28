Сегодня днём на Новокузнецк обрушилась гроза — ливень с градом были скоротечными, но обильными.

Уличная ливнёвка не справилась с таким потоком воды, и горожанам пришлось преодолевать некоторые участки практически вплавь.

С другой стороны новокузнечанам повезло намного больше, чем соседям из Алтайского края, где выпал град размером с куриное яйцо.