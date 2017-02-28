В Новокузнецке закроют движение троллейбусов на одной из улиц
Сегодня 07:00
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В Новокузнецке временно изменится маршрут некоторых троллейбусов.
Троллейбусное движение закроют на улице Ермакова. Там с 23 по 29 июня будут проводиться работы по асфальтированию проезжей части. Движение троллейбусов будет организованно следующим образом:
В связи с погодными условиями или досрочным окончанием работ сроки закрытия троллейбусного движения могут измениться, уточнили в пресс-службе администрации города.
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