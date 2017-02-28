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В Новокузнецке закроют движение троллейбусов на одной из улиц

Сегодня 07:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
auto.orsk.ru

В Новокузнецке временно изменится маршрут некоторых троллейбусов.

Троллейбусное движение закроют на улице Ермакова. Там с 23 по 29 июня будут проводиться работы по асфальтированию проезжей части. Движение троллейбусов будет организованно следующим образом:

  • №№ 5, 6а по временным маршрутам: «Левый берег-Универбыт-Драмтеатр-проспект Металлургов-ГИБДД-Павловского-Ноградская-Ярославская» — в прямом направлении. В обратном направлении: «Ярославская-Рембыттехника-Ноградская-Ника-ГИБДД-Дворец спорта-проспект Металлургов-Вокзал-Левый берег».
  • № 6 перераспределен на маршрут № 7.

В связи с погодными условиями или досрочным окончанием работ сроки закрытия троллейбусного движения могут измениться, уточнили в пресс-службе администрации города.

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