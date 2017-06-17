Прошедшая неделя запомнилась нам многим, и о своих впечатлениях новокузнечане, конечно, активно рассказывали в «Инстаграме».
Если вы хотите увидеть свой снимок в рубрике, публикуйте его с хештегом «вашгород».
На этой неделе нас атаковала сильная жара — взвыли даже ярые любители лета. Вот какой кадр поймал наш читатель.
Ценность вентиляторов и кондиционеров оценили не только люди.
Между тем в городе и за его пределами вовсю цвела жизнь.
Рыбачить уже можно, и новокузнечане этим пользуются.
На неделе в городе ясное небо сменялась пасмурным. Иногда природные явления рисовали в небе настоящие картины.
Между тем новокузнечане снова креативят — вот так в городе огородили яму на дороге. «Неделю уличного искусства можно считать открытой» — написал на страничке автор.
Следующую подборку из «Инстаграма» смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 30 июня.
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