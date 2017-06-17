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#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Жара в городе и картины в небе: ваш город вашими глазами

Сегодня 07:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

Прошедшая неделя запомнилась нам многим, и о своих впечатлениях новокузнечане, конечно, активно рассказывали в «Инстаграме».

Если вы хотите увидеть свой снимок в рубрике, публикуйте его с хештегом «вашгород».

На этой неделе нас атаковала сильная жара — взвыли даже ярые любители лета. Вот какой кадр поймал наш читатель.

Ценность вентиляторов и кондиционеров оценили не только люди.

Публикация от @veremy_eva

Между тем в городе и за его пределами вовсю цвела жизнь.

Рыбачить уже можно, и новокузнечане этим пользуются.

На неделе в городе ясное небо сменялась пасмурным. Иногда природные явления рисовали в небе настоящие картины.

Между тем новокузнечане снова креативят — вот так в городе огородили яму на дороге. «Неделю уличного искусства можно считать открытой» — написал на страничке автор.

Следующую подборку из «Инстаграма» смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 30 июня.

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