Прошедшая неделя запомнилась нам многим, и о своих впечатлениях новокузнечане, конечно, активно рассказывали в «Инстаграме».

Если вы хотите увидеть свой снимок в рубрике, публикуйте его с хештегом «вашгород».

На этой неделе нас атаковала сильная жара — взвыли даже ярые любители лета. Вот какой кадр поймал наш читатель.

Публикация от Александр Шамарин (@nampuompoccuu) Июн 18 2017 в 7:30 PDT

Ценность вентиляторов и кондиционеров оценили не только люди.

Публикация от @veremy_eva Июн 21 2017 в 11:26 PDT

Между тем в городе и за его пределами вовсю цвела жизнь.

Публикация от Александр Шамарин (@nampuompoccuu) Июн 17 2017 в 3:01 PDT

Публикация от ALEKSEI GOFMAN (@mygofmanworld) Июн 20 2017 в 6:21 PDT

Рыбачить уже можно, и новокузнечане этим пользуются.

Публикация от Антонина Хрущева (@antoninakhrushcheva) Июн 21 2017 в 11:07 PDT

На неделе в городе ясное небо сменялась пасмурным. Иногда природные явления рисовали в небе настоящие картины.

Публикация от Сергей Привалов (@sergejprivalov) Июн 21 2017 в 11:26 PDT

Между тем новокузнечане снова креативят — вот так в городе огородили яму на дороге. «Неделю уличного искусства можно считать открытой» — написал на страничке автор.

Публикация от Иван Путилов (@ivan_putilov) Июн 20 2017 в 7:04 PDT

Следующую подборку из «Инстаграма» смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 30 июня.