Эксперты считают, что в настоящий момент в стране сложились все предпосылки для того, чтобы к концу года ключевая ставка упала до 8%.
Как сообщает «МК», средневзвешенные ипотечные ставки по рынку до конца года опустятся ниже 10% процентов годовых. Сейчас этот показатель равен 11,45%. Возможно, потенциальные покупатели начали привыкать к тенденции снижения ипотечных ставок и реагируют на это спокойно, так как понимают, что выше ставки в ближайшее время, скорее всего, не будут, а вот ниже еще могут быть.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что при продолжении понижения ставок по ипотеки, начнёт дорожать жильё. К концу 2017 года рост цен на квартиры ожидается в Новосибирске.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.