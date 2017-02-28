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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру
Недвижимость и строительство

К концу года ипотека снизится до рекордных значений

Сегодня 08:00
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Feib.ru

Эксперты считают, что в настоящий момент в стране сложились все предпосылки для того, чтобы к концу года ключевая ставка упала до 8%.

Как сообщает «МК», средневзвешенные ипотечные ставки по рынку до конца года опустятся ниже 10% процентов годовых. Сейчас этот показатель равен 11,45%. Возможно, потенциальные покупатели начали привыкать к тенденции снижения ипотечных ставок и реагируют на это спокойно, так как понимают, что выше ставки в ближайшее время, скорее всего, не будут, а вот ниже еще могут быть.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что при продолжении понижения ставок по ипотеки, начнёт дорожать жильё. К концу 2017 года рост цен на квартиры ожидается в Новосибирске.

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