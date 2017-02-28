Эксперты считают, что в настоящий момент в стране сложились все предпосылки для того, чтобы к концу года ключевая ставка упала до 8%.

Как сообщает «МК», средневзвешенные ипотечные ставки по рынку до конца года опустятся ниже 10% процентов годовых. Сейчас этот показатель равен 11,45%. Возможно, потенциальные покупатели начали привыкать к тенденции снижения ипотечных ставок и реагируют на это спокойно, так как понимают, что выше ставки в ближайшее время, скорее всего, не будут, а вот ниже еще могут быть.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что при продолжении понижения ставок по ипотеки, начнёт дорожать жильё. К концу 2017 года рост цен на квартиры ожидается в Новосибирске.