Ну что, друзья, вот и подошла к концу очередная неделя?

Кажется, совсем недавно я советовал вам читать про изменения в ЖКХ и налоговые вычеты. В этот раз не буду: в такую жару грех дома сидеть. Лучше, например…

Порыбачить

Запреты на рыбалку в наших реках минули, значит, можно смело брать удочки и отправляться на водоёмы. Некоторые новокузнечане уже так сделали и получили, хоть и скромный, но улов. И вы попробуйте — авось потом в «Инстаграме» будете хвастаться огромной щукой.

Развеяться в городе

24 и 25 июня чего только не пройдёт в Новокузнецке. У нас открывается молодёжный фестиваль «Синергия», и только в его рамках пройдёт по нескольку мероприятий в день. А ещё на выходных байкеры и рокеры зажгут на шоу «Кузня-2017». Также для горожан приготовят особую программу на «Кузнецкой крепости» и мастер-класс по йоге.

А ещё у нас открыл сезон автокинотеатр.

Отправиться на пляж

Погода позволяет, так почему нет? Для тех, кто только учится плавать, ВашГород.ру недавно публиковал советы от инструктора. Список пляжей также есть на сайте. Но не забывайте, что Роспотребнадзор нашёл в некоторых новокузнецких местах для купания много нарушений.

Найти спасение от жары

Судя по прогнозу синоптиков, духота у нас задержалась. ВашГород.ру уже сообщал некоторые хитрости о спасении в жару, но пришло время вам самим расширить багаж знаний.

Внести вклад в новый арт-объект

В Новокузнецке волонтёры своими руками создают новый арт-объект, посвящённый юбилею города. Принять участие в строительстве может каждый желающий. Попробуете? Зато потом будете друзьям хвастаться, как внесли свой вклад в создание достопримечательности.

Хороших выходных!

Андрей Никатов