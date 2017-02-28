Семейные конфликты могут обойтись в копеечку любителям крепкого словца.

Депутаты предлагают распространить наказания за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань, не только в общественных местах, но и в квартирах. Это коснётся семейно-бытовых конфликтов и, в частности, матов в семье. Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости.

Штраф за мелкое хулиганство предлагается установить в размере от 1 до 2 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей), либо ввести обязательные работы на срок до 40 часов (сейчас такого наказания нет).

Удвоить штраф предлагается также за мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти. Штраф предлагается установить от 2 тысяч до 3 тысяч (сейчас от 1 тысячи до 2 тысяч), также предлагается ввести наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов.

Кроме того, депутаты предлагают ввести новый штраф за повторное мелкое хулиганство в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, либо в виде административного ареста на срок до 15 суток, либо в виде обязательных работ на срок до 80 часов.