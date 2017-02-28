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Недвижимость и строительство

Сколько стоит самая дорогая квартира в Новокузнецке

Сегодня 08:30
1315
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
БудуДома.ру

Самым дорогим предложением жилья, по данным сайта БудуДома.ру , в Новокузнецке стала квартира стоимостью 11 миллионов рублей.

Квартира занимает два этажа 9-й и 10-й. Дом находится на проспекте Ермакова, 14. В объявлении сообщается о проведённом дизайнерском ремонте в стиле арт-деко. На первом этаже расположены кухня, гостиная, туалет и прачечная комната, а также зона отдыха с камином. Второй этаж занимают три спальни и ванная комната с гидромассажной джакузи с подсветкой и аудиосистемой.

Также за эту сумму новые владельцы могут любоваться панорамным видом на город. Из окна видны сквер Ермакова, фонтан и ЗАГС. Хозяева оставляют кухонный гарнитур со встроенной техникой.

Комментарии 9
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Оксана И.
12 0
Лестница, как "на даче" ноги переломать можно.
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(
12 0
Интерьер УГ, все белое, как в больнице
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Анонимный пользователь
2 0
Интерьер УГ, все белое, как в больнице
Надо было делать розовые стены с красными потолками и жёлтым полом
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Кузня родная 4059
15 0
Я за такую сумму в Валенсии купил бы виллу с видом на Средиземное море...
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С.
14 0
Ни тепла, ни уюта. Гостиничный номер какой-то
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*
8 0
Мда...

Как же убого живут эти люди!
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Ольга
0 7
Ой да не завидуйте вы!!!!Это жилье не для рабочих что на заводах работают в цехах и не для работников торговых сетей.А для владельцев этого всего.....Так что не завидуйте господа рабочий народ...
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*
3 0
Ой да не завидуйте вы!!!!Это жилье не для рабочих что на заводах работают в цехах и не для работников торговых сетей.А для владельцев этого всего.....Так что не завидуйте господа рабочий народ...
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