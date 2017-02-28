Самым дорогим предложением жилья, по данным сайта БудуДома.ру , в Новокузнецке стала квартира стоимостью 11 миллионов рублей.

Квартира занимает два этажа 9-й и 10-й. Дом находится на проспекте Ермакова, 14. В объявлении сообщается о проведённом дизайнерском ремонте в стиле арт-деко. На первом этаже расположены кухня, гостиная, туалет и прачечная комната, а также зона отдыха с камином. Второй этаж занимают три спальни и ванная комната с гидромассажной джакузи с подсветкой и аудиосистемой.

Также за эту сумму новые владельцы могут любоваться панорамным видом на город. Из окна видны сквер Ермакова, фонтан и ЗАГС. Хозяева оставляют кухонный гарнитур со встроенной техникой.