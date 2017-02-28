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В Кемерове разгрузят движение на оживлённом участке

Сегодня 07:45
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ugpressa.ru

В Кемерове начали расширять улицу Терешковой.

Специалисты планируют разгрузить оживлённый участок дороги, рассказали в Центре организации дорожного движения.

«При выполнении левого поворота в сторону кардиологического центра с улицы Терешковой от проспекта Шахтёров автомобили перекрывают одну полосу для движения прямо. В связи с этим происходит снижение пропускной способности перекрёстка. Это особенно заметно в утренние часы пик», — сообщили в ЦОДД.

Пропускная способность увеличится благодаря новой полосе, уточнили в пресс-службе.

«Дополнительная полоса на участке улицы Терешковой при подъезде к пересечению с улицей Сосновый бульвар со стороны проспекта Шахтёров позволит транспортным средствам двигаться по двум полосам».

Сроки выполнения работ специалисты не уточнили.

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