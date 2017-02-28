В Кемерове начали расширять улицу Терешковой.
Специалисты планируют разгрузить оживлённый участок дороги, рассказали в Центре организации дорожного движения.
«При выполнении левого поворота в сторону кардиологического центра с улицы Терешковой от проспекта Шахтёров автомобили перекрывают одну полосу для движения прямо. В связи с этим происходит снижение пропускной способности перекрёстка. Это особенно заметно в утренние часы пик», — сообщили в ЦОДД.
Пропускная способность увеличится благодаря новой полосе, уточнили в пресс-службе.
«Дополнительная полоса на участке улицы Терешковой при подъезде к пересечению с улицей Сосновый бульвар со стороны проспекта Шахтёров позволит транспортным средствам двигаться по двум полосам».
Сроки выполнения работ специалисты не уточнили.
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