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Недвижимость и строительство

Половину торгового центра в Новокузнецке продают за 77 миллионов

Сегодня 06:30
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Кредитстройинвест.рф

В Новокузнецке часть торгового центра «Квадрат» выставили на аукцион. Стартовая цена объекта площадью 1,1 тысячи кв. м. начинается от 77,07 миллионов рублей.

Как сообщает «Ъ», площади расположены на первом и втором этажах — 2,2 тысяча кв. м. На третьем и четвёртом этажах на торги выставили 930 кв. м. В подвале и на первом этаже 1,05 тысячи кв. м. Вместе с этим продаётся и земельный участок 3,4 тысячи кв. м.

Имущество продаётся в связи с банкротством. Аукцион состоится 1 августа.

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