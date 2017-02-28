Половину торгового центра в Новокузнецке продают за 77 миллионов
Сегодня 06:30
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В Новокузнецке часть торгового центра «Квадрат» выставили на аукцион. Стартовая цена объекта площадью 1,1 тысячи кв. м. начинается от 77,07 миллионов рублей.
Как сообщает «Ъ», площади расположены на первом и втором этажах — 2,2 тысяча кв. м. На третьем и четвёртом этажах на торги выставили 930 кв. м. В подвале и на первом этаже 1,05 тысячи кв. м. Вместе с этим продаётся и земельный участок 3,4 тысячи кв. м.
Имущество продаётся в связи с банкротством. Аукцион состоится 1 августа.
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