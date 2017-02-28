Сбербанк завоевал «Золотого льва» в категории Creative Data на фестивале «Каннские львы», наиболее авторитетном международном фестивале в области рекламы. Награду заслужила кампания Neighborhoods, основанная на пилоте рекомендательного рекламного сервиса для малого бизнеса на базе Big Data. Креативная идея и концепция реализованы агентством GOOD. Технология, которая легла в основу механики кампании, реализована Сбербанком, агентством Good и компанией Segmento.

Сбербанк выбрал места, в которых есть свободные помещения коммерческой недвижимости. В ходе кампании Сбербанк с помощью интернет-голосования собирал информацию о том, какие магазины или другие заведения нужны в определённых районах городов. При этом опрашивались люди, проживающие не далее чем в 500 метрах от свободных помещений коммерческой недвижимости.

Полученная информация в режиме реального времени посредством цифровых каналов коммуникаций доносилась до предпринимателей. Сбербанк предлагал предпринимателям получить кредит, чтобы создать бизнес, реально востребованный в том или ином районе.

По итогам пилота кампании количество обратившихся за кредитами клиентов оказалось втрое больше, чем при обычной рекламе. Эффективность Neighborhoods в пересчёте на размеры расходов оказалась на 30% выше других проектов.

«Нам важно создавать кампании, которые не только рассказывают о наших продуктах и сервисах, но и делают жизнь людей удобнее, — отметила заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Евгения Чурбанова. — Используя Big Data, мы в реальном времени выстроили диалог между конечными потребителями услуг и предпринимателями и таким образом смогли на базе рекламных технологий принести пользу и бизнесу, и жителям города».

Ролик кампании Сбербанка Neighborhoods можно посмотреть здесь.

по информации пресс-службы Кемеровского отделения ПАО Сбербанк