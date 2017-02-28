Прожиточный минимум в России стал больше.

Его размер в первом квартале 2017 года составил 9 909 рублей на душу населения. Прожиточный минимум для трудоспособного населения определили в 10 701 рубль, для пенсионеров — 8 178 рублей, для детей — 9 756 рублей. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости.

Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении прожиточного минимума в четвёртом квартале 2016 года до 9 691 рубля и о величине прожиточного минимума в Кузбассе.