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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В России повысили прожиточный минимум

Сегодня 09:36
803
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mtdata.ru

Прожиточный минимум в России стал больше.

Его размер в первом квартале 2017 года составил 9 909 рублей на душу населения. Прожиточный минимум для трудоспособного населения определили в 10 701 рубль, для пенсионеров — 8 178 рублей, для детей — 9 756 рублей. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости.

Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении прожиточного минимума в четвёртом квартале 2016 года до 9 691 рубля и о величине прожиточного минимума в Кузбассе.

Комментарии 5
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Дима
12 4
Мы вынуждены были простить долги Вьетнаму, Кубе и ещё десятку стран. У некоторых из них долги составляли больше 10 миллиардов долларов. Ну, вы же понимаете, что государственный карман он не бездонный, так что ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ТУТ. И всего вам доброго.
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любопытная
0 1
Чем МРОТ от ПРОЖИТОЧНОГО?
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222
3 2
Мы вынуждены были простить долги Вьетнаму, Кубе и ещё десятку стран. У некоторых из них долги составляли больше 10 миллиардов долларов. Ну, вы же понимаете, что государственный карман он не бездонный, так что ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ТУТ. И всего вам доброго.
Ну всё, теперь ты можешь быть"остроумным" шутником до конца своих дней.
Сказал: "так что ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ТУТ. И всего вам доброго.
И всё, больше ничего не надо.
И все, такие же, как ты, плюсуют-плюсуют ...
Надоели со своим примитивом ... повторяют, как попки одно и то же и к месту, и не к месту ...
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Санек
0 0
Чем МРОТ от ПРОЖИТОЧНОГО?
на прожиточный прожить можно а на мрот нет, раньше мрот был 100 рублей и з.п в среднем от 4000 до 10000, а счас мрот сколько и з.п можно посчитать на сколько хуже стали жить
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321
0 0
Мы вынуждены были простить долги Вьетнаму, Кубе и ещё десятку стран. У некоторых из них долги составляли больше 10 миллиардов долларов. Ну, вы же понимаете, что государственный карман он не бездонный, так что ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ТУТ. И всего вам доброго.
долги в любом случае это деньги, которых НЕТ
и уже очень давно
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