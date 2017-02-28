В России повысили прожиточный минимум
Сегодня 09:36
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Прожиточный минимум в России стал больше.
Его размер в первом квартале 2017 года составил 9 909 рублей на душу населения. Прожиточный минимум для трудоспособного населения определили в 10 701 рубль, для пенсионеров — 8 178 рублей, для детей — 9 756 рублей. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости.
Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении прожиточного минимума в четвёртом квартале 2016 года до 9 691 рубля и о величине прожиточного минимума в Кузбассе.
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Сказал: "так что ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ТУТ. И всего вам доброго.
И всё, больше ничего не надо.
И все, такие же, как ты, плюсуют-плюсуют ...
Надоели со своим примитивом ... повторяют, как попки одно и то же и к месту, и не к месту ...
и уже очень давно