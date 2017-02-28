Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В России хотят отменить новогодние каникулы

Сегодня 10:15
1148
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dailyhornet.com

Продолжительные выходные могут исчезнуть из календаря новогодних праздников.

Депутаты партии КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул. Свою инициативу они объяснили многочисленными письмами россиян, пишет РБК.

Вместе с тем парламентарии предложили сделать 31 декабря нерабочим днём. Кроме того, в календарь выходных предлагается внести 18 марта — день присоединения Крыма к России, а также 7 ноября — «день Великой Октябрьской социалистической революции».

Как уже писал ВашГород.ру ранее законопроект о сокращении новогодних каникул вносили в Госдуму депутаты ЛДПР.

Комментарии 13
Добавить комментарий
аватар
Дон Хенаро 43480
25 27
УТЫРКИ!!!
Руки прочь от новогодних каникул!!! Слов нету просто...их ждешь как второй отпуск!...КПРФ давно пора отправить на свалку истории...!

Правильно, зачем рабам каникулы...работать негры!
ответить
аватар
Антон
19 26
Наконец кто-то посчитал сколько стране обходится простой в 10 дней. Вообще надо бы 1 день в декабре и 2 дня в январе, а все остальные вообще убрать.
ответить
аватар
Сталин
14 30
кому нужны эти тупые новогодние каникулы??? Правильно-убирайте их *****

7 ноября верните!
ответить
аватар
Галинка
18 2
В новогодние каникулы итак работают:
- все кто ходит в смену (те же металлурги, шахтеры, пищевики, диспетчера и т.д.)
- все кто работает по графику 2 через 2.
- бухгалтера, которые закрывают отчетный период,
- транспортники и сфера обслуживания.
ответить
аватар
Ветер перемен...
6 11
Дон Хенаро:
УТЫРКИ!!!
Руки прочь от новогодних каникул!!! Слов нету просто...их ждешь как второй отпуск!...КПРФ давно пора отправить на свалку истории...!

Правильно, зачем рабам каникулы...работать негры!
Оно с одной стороны хорошо сидеть в холодрыгу дома 10 дней,а с другой стороны потеря в зарплате. Думаю что достаточно 4-х дней:2дня из конца декабря,2дня из начала января.
Достали уже с этим Крымнанизмом.
ответить
аватар
Прынц на сером "козле"
37 12
Руки прочь от новогодних каникул!!!! Те,кто за то,чтобы каникулы отменили - вы скучно живете!!!! Скучно!!!!! Согласитесь вокруг.мы и так много времени проводим на работе... А как же семья,дети? Новогодние каникулы отличная возможность побыть с семьей!!! Поехать к родне,друзьям, на горку и т.д.и т.п. РУКИ ПРОЧЬ ОТ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ!!!! И не надо говорить,что 10 дней народ тупо пьет... Пьют те,кто живет скучно и кроме стакана ничего не видит... А в жизни очень много радостей!!!!
ответить
аватар
666
4 10
Быдло рабы как вы достали может по гос закупкам обьявить тендер что б всем начальникам по плети и работникам по кандалам?
ответить
аватар
Дон Хенаро 43480
13 5
Руки прочь от новогодних каникул!!!! Те,кто за то,чтобы каникулы отменили - вы скучно живете!!!! Скучно!!!!! Согласитесь вокруг.мы и так много времени проводим на работе... А как же семья,дети? Новогодние каникулы отличная возможность побыть с семьей!!! Поехать к родне,друзьям, на горку и т.д.и т.п. РУКИ ПРОЧЬ ОТ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ!!!! И не надо говорить,что 10 дней народ тупо пьет... Пьют те,кто живет скучно и кроме стакана ничего не видит... А в жизни очень много радостей!!!!
Подпишусь под каждым словом!!! Можно подумать вся страна все 10 дней беспробудно бухает)
ответить
аватар
322 223
8 6
Руки прочь от новогодних каникул!!!! Те,кто за то,чтобы каникулы отменили - вы скучно живете!!!! Скучно!!!!! Согласитесь вокруг.мы и так много времени проводим на работе... А как же семья,дети? Новогодние каникулы отличная возможность побыть с семьей!!! Поехать к родне,друзьям, на горку и т.д.и т.п. РУКИ ПРОЧЬ ОТ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ!!!! И не надо говорить,что 10 дней народ тупо пьет... Пьют те,кто живет скучно и кроме стакана ничего не видит... А в жизни очень много радостей!!!!
Какие каникулы? 31 декабря, 1, 2 января, да и хватит.
Всё замирает на полмесяца, операции по счёту не провести, все гос. конторы не работают.
"А как же семья,дети?"
А как же раньше были семьи, дети? И вырастали наши дети более воспитанными и образованными, чем ваши нынешние.
"Поехать к родне,друзьям, на горку и т.д.и т.п." - без содержания бери, всё равно эти дни работодателем не оплачиваются.
ответить
аватар
...
9 6
И правильно, что отменят. После этих выходных страна отходит ещё полмесяца. Январь - мёртвый месяц. Нефиг балду пинать. Если бы ещё эти выходные оплачивались ... Кому надо, пусть берут за свой счёт.
ответить
аватар
ффф
4 5
Дон Хенаро:
УТЫРКИ!!!
Руки прочь от новогодних каникул!!! Слов нету просто...их ждешь как второй отпуск!...КПРФ давно пора отправить на свалку истории...!

Правильно, зачем рабам каникулы...работать негры!
Какой отпуск? Отпуск оплачивается, а эти каникулы - нет.
ответить
аватар
Хапаразигастус
3 4
Среди коммунистов остались лишь одни маразматики, давно известно. Данное предложение - тому явное доказательство.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ