Продолжительные выходные могут исчезнуть из календаря новогодних праздников.
Депутаты партии КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул. Свою инициативу они объяснили многочисленными письмами россиян, пишет РБК.
Вместе с тем парламентарии предложили сделать 31 декабря нерабочим днём. Кроме того, в календарь выходных предлагается внести 18 марта — день присоединения Крыма к России, а также 7 ноября — «день Великой Октябрьской социалистической революции».
Как уже писал ВашГород.ру ранее законопроект о сокращении новогодних каникул вносили в Госдуму депутаты ЛДПР.
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Руки прочь от новогодних каникул!!! Слов нету просто...их ждешь как второй отпуск!...КПРФ давно пора отправить на свалку истории...!
Правильно, зачем рабам каникулы...работать негры!
7 ноября верните!
- все кто ходит в смену (те же металлурги, шахтеры, пищевики, диспетчера и т.д.)
- все кто работает по графику 2 через 2.
- бухгалтера, которые закрывают отчетный период,
- транспортники и сфера обслуживания.
УТЫРКИ!!!
Руки прочь от новогодних каникул!!! Слов нету просто...их ждешь как второй отпуск!...КПРФ давно пора отправить на свалку истории...!
Правильно, зачем рабам каникулы...работать негры!
Достали уже с этим Крымнанизмом.
Всё замирает на полмесяца, операции по счёту не провести, все гос. конторы не работают.
"А как же семья,дети?"
А как же раньше были семьи, дети? И вырастали наши дети более воспитанными и образованными, чем ваши нынешние.
"Поехать к родне,друзьям, на горку и т.д.и т.п." - без содержания бери, всё равно эти дни работодателем не оплачиваются.
УТЫРКИ!!!
Руки прочь от новогодних каникул!!! Слов нету просто...их ждешь как второй отпуск!...КПРФ давно пора отправить на свалку истории...!
Правильно, зачем рабам каникулы...работать негры!