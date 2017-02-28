Продолжительные выходные могут исчезнуть из календаря новогодних праздников.

Депутаты партии КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул. Свою инициативу они объяснили многочисленными письмами россиян, пишет РБК.

Вместе с тем парламентарии предложили сделать 31 декабря нерабочим днём. Кроме того, в календарь выходных предлагается внести 18 марта — день присоединения Крыма к России, а также 7 ноября — «день Великой Октябрьской социалистической революции».

Как уже писал ВашГород.ру ранее законопроект о сокращении новогодних каникул вносили в Госдуму депутаты ЛДПР.