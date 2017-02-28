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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В Кемерове начали ремонтировать один из скверов в центре города

Сегодня 10:42
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemerovo.ru

В скором времени место отдыха жителей заметно преобразится.

В столице Кузбасса началась реконструкция сквера имени Фёдорова у Областной библиотеки. Рабочие демонтировали бордюрные камни и приступили к обустройству тротуаров, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты отремонтируют 2500 квадратных метров газона, установят 930 погонных метров нового поребрика, покрасят опоры освещения, проведут реконструкцию зелёных насаждений, установят 30 урн. Горожане смогут отдохнуть в тени деревьев, удобно расположившись на 28 новых парковых диванах.

Всего в этом году в Кемерове отремонтируют 10 парков и скверов. Вслед за сквером имени Фёдорова реконструкция пройдёт в Парке Победы в Кедровке, в Промышлённовском, в сквере на площади Волкова и в сквере имени Резникова. Также будут отремонтированы Парк Победы в Сосновом бору, сквер на проспекте Шахтёров. Кроме того, специалисты оформят новую зелёную зону на улице Пионер, 6.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, большая реконструкция ждёт набережную Кировского района и центральную часть бульвара Строителей.

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