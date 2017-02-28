В скором времени место отдыха жителей заметно преобразится.
В столице Кузбасса началась реконструкция сквера имени Фёдорова у Областной библиотеки. Рабочие демонтировали бордюрные камни и приступили к обустройству тротуаров, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Специалисты отремонтируют 2500 квадратных метров газона, установят 930 погонных метров нового поребрика, покрасят опоры освещения, проведут реконструкцию зелёных насаждений, установят 30 урн. Горожане смогут отдохнуть в тени деревьев, удобно расположившись на 28 новых парковых диванах.
Всего в этом году в Кемерове отремонтируют 10 парков и скверов. Вслед за сквером имени Фёдорова реконструкция пройдёт в Парке Победы в Кедровке, в Промышлённовском, в сквере на площади Волкова и в сквере имени Резникова. Также будут отремонтированы Парк Победы в Сосновом бору, сквер на проспекте Шахтёров. Кроме того, специалисты оформят новую зелёную зону на улице Пионер, 6.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, большая реконструкция ждёт набережную Кировского района и центральную часть бульвара Строителей.
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