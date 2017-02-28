«Коммуналка» подорожает с 1 июля.

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут во всех регионах России. Для Кузбасса максимальная планка повышения составит почти 5,9 процентов.

Мы будем следить за повышением, и в случае нарушений будем принимать меры реагирования. Планка в 5,9 процентов — это средняя величина, точные цифры будут в конце июня. Для наглядности, если плата у нас была 2 тысячи рублей за коммунальные услуги, то 5,9 процента — это 118 рублей, — цитирует novokuznetsk.su начальника Госжилинспекции Кемеровской области Ирину Гайденко.

Как отмечает издание, федеральные власти заявляли, что рост тарифов ЖКХ ограничат - не выше 4 процентов.

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении платы за электроэнергию и за проезд в транспорте.