«Коммуналка» подорожает с 1 июля.
Тарифы на услуги ЖКХ вырастут во всех регионах России. Для Кузбасса максимальная планка повышения составит почти 5,9 процентов.
Мы будем следить за повышением, и в случае нарушений будем принимать меры реагирования. Планка в 5,9 процентов — это средняя величина, точные цифры будут в конце июня. Для наглядности, если плата у нас была 2 тысячи рублей за коммунальные услуги, то 5,9 процента — это 118 рублей, — цитирует novokuznetsk.su начальника Госжилинспекции Кемеровской области Ирину Гайденко.
Как отмечает издание, федеральные власти заявляли, что рост тарифов ЖКХ ограничат - не выше 4 процентов.
Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении платы за электроэнергию и за проезд в транспорте.
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И самое главное что мы видим за это бабало? Оборудованные дворы? Вместительные парковки? Ремонт в подъездах и видеонаблюдение ?
По моему надо выходить на очередной митинг...это уже не смешно...Скоро квартплата будет половина стоимости ипотеки!!!
И самое главное что мы видим за это бабало? Оборудованные дворы? Вместительные парковки? Ремонт в подъездах и видеонаблюдение ?
Опять бежим в перёд паровоза!