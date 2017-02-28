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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В Кузбассе услуги ЖКХ станут дороже

Сегодня 11:09
694
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sputnik.fm

«Коммуналка» подорожает с 1 июля.

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут во всех регионах России. Для Кузбасса максимальная планка повышения составит почти 5,9 процентов.

Мы будем следить за повышением, и в случае нарушений будем принимать меры реагирования. Планка в 5,9 процентов — это средняя величина, точные цифры будут в конце июня. Для наглядности, если плата у нас была 2 тысячи рублей за коммунальные услуги, то 5,9 процента — это 118 рублей, — цитирует novokuznetsk.su начальника Госжилинспекции Кемеровской области Ирину Гайденко.

Как отмечает издание, федеральные власти заявляли, что рост тарифов ЖКХ ограничат - не выше 4 процентов.

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении платы за электроэнергию и за проезд в транспорте.

Комментарии 10
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Дон Хенаро 43479
10 5
По моему надо выходить на очередной митинг...это уже не смешно...Скоро квартплата будет половина стоимости ипотеки!!!
И самое главное что мы видим за это бабало? Оборудованные дворы? Вместительные парковки? Ремонт в подъездах и видеонаблюдение ?
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stek
11 3
Дебилы не могут понять, что чем больше они задирают плату за ЖКХ, тем большее количество людей не могут оплачивать эти т.н. услуги. И, чтобы компенсировать свои убытки, дебилы опять поднимают тарифы.
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Прохожий
2 0
"Гарант" окончательно потерял совесть.
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алексей
8 3
Дебилы не могут понять, что чем больше они задирают плату за ЖКХ, тем большее количество людей не могут оплачивать эти т.н. услуги. И, чтобы компенсировать свои убытки, дебилы опять поднимают тарифы.
На сколько мне известно это специально делается чтоб будущем у кого будут большие долги по квартплате можно было забрать квартиру. Законы уже принимаются в этом направлении!
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Местная 7664
0 0
Ну, хоть у кого-то стабильность.
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ага
4 0
Дон Хенаро:
По моему надо выходить на очередной митинг...это уже не смешно...Скоро квартплата будет половина стоимости ипотеки!!!
И самое главное что мы видим за это бабало? Оборудованные дворы? Вместительные парковки? Ремонт в подъездах и видеонаблюдение ?
Навальный бесплатным всё сделает ... и даже установит видеонаблюдение. Ага ....
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Акрихин
3 3
Инфляция с начала 2017 года составила 1,68%, а в годовом исчислении - 4,09%. Для Кузбасса максимальная планка повышения составит почти 5,9%процентов.
Опять бежим в перёд паровоза!
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олег
5 0
вове нужны бабки для фальсификации своих "выборов"
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Прохожий
0 0
вове нужны бабки для фальсификации своих "выборов"
Естественно.Если он снова не самоизберется то ему прочится судьба Чаушеску.
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Сан Саныч 4484
1 0
"Гарант" окончательно потерял совесть.
А разве она у него была!?
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