Жителей и гостей столицы Кузбасса приглашают в кино под открытым небом.

Открытие сезона состоится 30 июня в 21:00 в Кузбасскино (проспект Советский, 4). В этот день зрителей ожидает развлекательная программа, розыгрыш призов, фотосессия и просмотр итальянской комедии «Захочу и соскочу», сообщили в пресс-службе учреждения.

К услугам зрителей — кинобар с попкорном и прохладительными напитками. А если вечер выдастся прохладным, посетителям дадут тёплые пледы.

Кинопоказы «Под открытым небом» будут проходить каждую пятницу. При дождливой погоде сеанс перенесут в кинозал.

Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино» или по тел. 36−30−31, 36−44−10.