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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру
Гид по городу

Кемеровчан избавят от душных кинозалов

Сегодня 11:43
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vladtime.ru

Жителей и гостей столицы Кузбасса приглашают в кино под открытым небом.

Открытие сезона состоится 30 июня в 21:00 в Кузбасскино (проспект Советский, 4). В этот день зрителей ожидает развлекательная программа, розыгрыш призов, фотосессия и просмотр итальянской комедии «Захочу и соскочу», сообщили в пресс-службе учреждения.

К услугам зрителей — кинобар с попкорном и прохладительными напитками. А если вечер выдастся прохладным, посетителям дадут тёплые пледы.

Кинопоказы «Под открытым небом» будут проходить каждую пятницу. При дождливой погоде сеанс перенесут в кинозал.

Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино» или по тел. 36−30−31, 36−44−10.

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