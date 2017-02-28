В Кемерове сразу три автомобиля сгорели из-за поджога
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ЧП произошло в ночь на 23 июня на проспекте Ленина.
Жертвами поджога стали иномарки «Шкода Октавия», «Тойота Камри» и отечественная «Ока». Возгорание произошло в 02:41 по местному времени, сообщили «Интерфаксу» в региональном ГУ МЧС.
На месте работали четверо пожарных и одна единица техники. Пожар удалось ликвидировать за девять минут.
Сильнее всего пострадала «Шкода». У неё выгорел салон и часть багажника. У «Тойоты» обгорела краска, а у «Оки» — бампер и стоп-сигнал.
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