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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В Кемерове сразу три автомобиля сгорели из-за поджога

Сегодня 11:58
179
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vladtime.ru

ЧП произошло в ночь на 23 июня на проспекте Ленина.

Жертвами поджога стали иномарки «Шкода Октавия», «Тойота Камри» и отечественная «Ока». Возгорание произошло в 02:41 по местному времени, сообщили «Интерфаксу» в региональном ГУ МЧС.

На месте работали четверо пожарных и одна единица техники. Пожар удалось ликвидировать за девять минут.

Сильнее всего пострадала «Шкода». У неё выгорел салон и часть багажника. У «Тойоты» обгорела краска, а у «Оки» — бампер и стоп-сигнал.

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