ЧП произошло в ночь на 23 июня на проспекте Ленина.

Жертвами поджога стали иномарки «Шкода Октавия», «Тойота Камри» и отечественная «Ока». Возгорание произошло в 02:41 по местному времени, сообщили «Интерфаксу» в региональном ГУ МЧС.

На месте работали четверо пожарных и одна единица техники. Пожар удалось ликвидировать за девять минут.

Сильнее всего пострадала «Шкода». У неё выгорел салон и часть багажника. У «Тойоты» обгорела краска, а у «Оки» — бампер и стоп-сигнал.