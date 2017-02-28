В трёхчасовом путешествии на лодках туристы познакомятся с бытом и обычаями шорского народа, узнают о легендах и сказаниях, отведают национальные шорские блюда.
Маршрут рассчитан на три часа с остановками. За это время экскурсанты преодолеют на лодках порядка 25 километров, сообщает пресс-служба областной администрации
Путешествие начинается с посёлка Чувашка. Здесь туристы посещают духовный центр шорского народа «Эне Таг» (Мать Гора), мастерскую шорских ремёсел.
Затем на лодках группа отправляется к одной из природных достопримечательностей — «Холодному ключу». Так шорцы называют небольшой родник-водопад с вкусной водой.
В посёлке Тоз экскурсантов познакомят с укладом жизни местных жителей, путешественники смогут попробовать шорские национальные блюда. После этого туристы возвращаются в Чувашку.
Также в программе — фотосессия на фоне достопримечательностей и красивых мест Горной Шории.
Возглавят экскурсионный маршрут местные жители — знатоки природных достопримечательностей. Они расскажут о природе Горной Шории, поведают о легендах, сказаниях и преданиях шорского народа.
Узнать подробности и записаться на экскурсию можно по телефону (38 474) 2−10−07.
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