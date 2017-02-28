Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру
Недвижимость и строительство

Где лучше купить дачу рядом с Новокузнецком — обзор мест

Сегодня 12:40
404
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру совместно с «AeroVideoNK» путешествуют по окрестностям Новокузнецка, чтобы показать и рассказать нашим читателям о плюсах и минусах того или иного места для покупки загородного дома.

В этом материале мы расскажем о селе Костёнково, которое находится в живописном месте на берегу реки Чумыш. Правда, как и во многих других населенных пунктах Новокузнецкого района, рядом роют разрез.

Село Костёнково расположено всего в 20 километрах от города, что в начале 2000-х привело к популярности этого места. Новокузнечане — продавали свои квартиры, строили коттеджи для постоянного проживания. Ведь поездка от села до города занимает примерно столько же, сколько от Новоильинского района до центра.

В Костёнково отдыхают и оздоравливаются дети в лагере «Сибирская сказка» (ранее «Космонавт»). Также памятником природы являются Голубые скалы. Необычный цвет им придаёт мох. Это место и раньше привлекало внимание туристов, поэтому даже была создана охраняемая природная территория регионального значения.

Также эта охраняемая территория знаменита разнообразием редких видов флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу России и Кемеровской области.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Костёнково проживает 1688 человек. Имеется школа, амбулатория, дом культуры, церковь. Но наличие рядом угольных разрезов является существенным минусом.

Ранее данное направление в сторону Костёнкова было очень популярным у новокузнечан. Земля здесь стоила дорого, а от желающих купить коттедж или участок не было отбоя. Сейчас же в некоторых местах недвижимость стала совсем никому ненужной.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
Васисуалий
1 0
А почему про разрез не пишем?
ответить
аватар
Дон Хенаро 43479
1 3
О господи ВГ...кто то из Вашей редакции не может продать дачу в том районе? За месяц 3 статья...)))
Есть немало других районов куда экологичнее чем там, где можно купить дачу...
ответить
аватар
Иван
0 0
Разрез ,разрез!А дачи в прудах по 15 млн пытаются продать!!!Какой идиот будет там покупать ?!?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ