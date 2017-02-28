ВашГород.ру совместно с «AeroVideoNK» путешествуют по окрестностям Новокузнецка, чтобы показать и рассказать нашим читателям о плюсах и минусах того или иного места для покупки загородного дома.

В этом материале мы расскажем о селе Костёнково, которое находится в живописном месте на берегу реки Чумыш. Правда, как и во многих других населенных пунктах Новокузнецкого района, рядом роют разрез.

Село Костёнково расположено всего в 20 километрах от города, что в начале 2000-х привело к популярности этого места. Новокузнечане — продавали свои квартиры, строили коттеджи для постоянного проживания. Ведь поездка от села до города занимает примерно столько же, сколько от Новоильинского района до центра.

В Костёнково отдыхают и оздоравливаются дети в лагере «Сибирская сказка» (ранее «Космонавт»). Также памятником природы являются Голубые скалы. Необычный цвет им придаёт мох. Это место и раньше привлекало внимание туристов, поэтому даже была создана охраняемая природная территория регионального значения.

Также эта охраняемая территория знаменита разнообразием редких видов флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу России и Кемеровской области.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Костёнково проживает 1688 человек. Имеется школа, амбулатория, дом культуры, церковь. Но наличие рядом угольных разрезов является существенным минусом.

Ранее данное направление в сторону Костёнкова было очень популярным у новокузнечан. Земля здесь стоила дорого, а от желающих купить коттедж или участок не было отбоя. Сейчас же в некоторых местах недвижимость стала совсем никому ненужной.