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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Российских водителей защитят от недобросовестных продавцов бензина

Сегодня 13:10
120
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
carbonharvestenergy.com

В России хотят ужесточить ответственность за производство и продажу некачественного автомобильного топлива.

Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госдумы. Распоряжение о внесении документа в Госдуму подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишут «Известия».

Законопроект предусматривает введение штрафов от 100 до 300 тысяч рублей за правонарушения в сфере выпуска и обращения топлива на рынке.

За повторные нарушения размер административного штрафа может быть увеличен до 2 миллионов рублей.

Комментарии 2
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Читатель
2 0
Ой держите меня семеро! Сколько уже раз пытались их приструнить,а воз и ныне там. Как продавали людям бодягу так и продают.
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Андрей
0 0
Перекрёсток Оил лидер по штрафам будет,не бензин,а ацетон какой то
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