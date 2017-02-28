В России хотят ужесточить ответственность за производство и продажу некачественного автомобильного топлива.

Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госдумы. Распоряжение о внесении документа в Госдуму подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишут «Известия».

Законопроект предусматривает введение штрафов от 100 до 300 тысяч рублей за правонарушения в сфере выпуска и обращения топлива на рынке.

За повторные нарушения размер административного штрафа может быть увеличен до 2 миллионов рублей.