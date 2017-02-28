Российских водителей защитят от недобросовестных продавцов бензина
Сегодня 13:10
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В России хотят ужесточить ответственность за производство и продажу некачественного автомобильного топлива.
Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госдумы. Распоряжение о внесении документа в Госдуму подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишут «Известия».
Законопроект предусматривает введение штрафов от 100 до 300 тысяч рублей за правонарушения в сфере выпуска и обращения топлива на рынке.
За повторные нарушения размер административного штрафа может быть увеличен до 2 миллионов рублей.
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