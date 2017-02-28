В Кузбассе родители, чьи дети занимаются горнолыжным спортом обеспокоены тем, что на развитие этого вида практически не выделяется финансирование. Хотя в Кемеровской области работают 5 крупных горнолыжных школ: в Новокузнецке, Мысках, Мундыбаше, Шерегеше и Таштаголе.

Родители отмечают, что эти школы создают конвейер спортсменов, которые учат детей, доводят до звания КМС. Дальше детей передают в сборную Кузбасса. И перед юным спортсменом уже ставятся другие задачи, другие планы, чтобы защищать честь страны.

«Были такие спортсмены от нас, от области, за которыми можно было тянуться, брать пример. То сейчас этого почти нет. Больше того — за три года сборная Кузбасса не провела ни одного сбора. Нас, с нашими горами, трамплинами и горнолыжными школами, побеждает даже Санкт-Петербург. Это просто позор. Никому нет дела до сборной Кузбасса, а при этом на каждом углу у нас чиновники кричат о том, что мы такой хороший край горнолыжников. Стыдно. Работа всех пяти школ Кузбасса впустую. Никому спорт не нужен здесь. Вот вам факт: почти все талантливые спортсмены от нас разъехались по областям, где хорошо относятся к сборным и платят спортсменам. Сейчас наши спортсмены выступают за Красноярск, Омск и другие города», — рассказала жительница Кузбасса.

Родительница отмечает, что они не просто так жалуются на состояние дел в горнолыжном спорте, так как есть определенный календарный план у спортсменов, согласно которому необходимо проводить сборы.

«У нас и снег под ногами, и куча угольных разрезов, шахт, богатых предприятий… ну если нет у вас денег в бюджете, привлеките как-то? ХК „Металлург“ вылетел из КХЛ, футбольный клуб „Металлург“ вылетел из статуса профессионалов, а теперь пришла очередь горнолыжной сборной Кузбасса. Развалили за три года все. Наши спортсмены даже выехать на Кубок России не могут», — добавляет мать спортсмена.

По мнению родителей, не понятно, почему регион не вкладывает деньги и не развивает горнолыжный спорт. Ведь в Кузбассе созданы идеальные условия: есть сильная горнолыжная школа Новокузнецка, также есть отличные условия для тренировок в Междуреченске и Мысках, а на юге области, в Шерегеше, вообще находится горнолыжный курорт — известный на всю Россию.

«Живет, например, самородокчек в Новокузнецке, а ему говорят — никуда ты не поедешь на Кубок России, потому что нет денег. Вот и весь вопрос. Все известные спортсмены из нашего края уехали выступать за Красноярск, Сахалин, Пермь. Сборная почти развалилась», — заключила женщина.

Журналисты ВашГород.ру направили официальный запрос в Департамент молодёжной политики и спорта, чтобы узнать, на самом ли деле не хватает финансирования горнолыжного спорта в Кузбассе, и что делается для его развития.