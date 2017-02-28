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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Популярный мессенджер попал под угрозу блокировки

Сегодня 14:06
603
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
latest-headlines.com

Мессенджер телеграм может оказаться недоступным для россиян.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил возможность его блокировки. Причиной стало нарушение администрацией Telegram российского законодательства. Компания не предоставила данные для внесения её в реестр организаторов распространения информации.

По словам Александра Жарова, сотрудники ведомства практически ежедневно направляют в Telegram письма с разъяснениями требований закона. Однако администрация мессенджера на эти обращения не отвечает, сообщает РИА Новости.

Чиновник отметил, что включение в реестр организаторов распространения информации означает лишь готовность компании работать по российским законам. При этом правовой статус Telegram в стране не изменится.

Комментарии 16
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Дон Хенаро 43637
28 1
Надеюсь Дуров отправит Роскомнадзору письмо с жирним ФАК!!!!
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Вася
14 1
Вот за что платят деньги этим даунам в думе ???
Ну это же тупо сотрясение воздуха !!! Ну не заблокируете вы ни чего !!! Вы лишь дадите толчок к техническому просветлению граждан!
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stek
3 12
Гасить телеграмму! Вражеский продукт от предателя.....
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Дон Хенаро 43637
14 3
Гасить телеграмму! Вражеский продукт от предателя.....
Гасить таких как ты жалких "пацриотов"...Дуров защищает нашу свободу слова от спецслужб...уверен разработчики Телеграмм решат эту проблему))
А Дуров в своем стиле ответит Роскомнадзору)))
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русский
2 12
Хенарь тебя на всех не хватит много эмоционируешь делом займись лучше. Мультик смотрел с ума по одиночке сходят все не могут быть плохими а ты один правильный.Тебе что-то все не нравится скорее всего в тебе проблемы, а не в них.
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123
4 15
Дон Хенаро:
Надеюсь Дуров отправит Роскомнадзору письмо с жирним ФАК!!!!
"жирним" говоришь?
Ну вот ты и спалился каклотроль, агент Минстеця. По русски пишется "ЖИРНЫМ". СБУ будет недовольна и старлея тебе Грицак теперь не даст!
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ооллд
3 3
Хенарь с украинского плохо перевел чтоли, облажался)
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Дон Хенаро 43637
2 2
"жирним" говоришь?
Ну вот ты и спалился каклотроль, агент Минстеця. По русски пишется "ЖИРНЫМ". СБУ будет недовольна и старлея тебе Грицак теперь не даст!
Ох как филолотролли то возбудились....ахахаха...казалось бы простая описка, а сколько смысла)) Прикольно получилось))) Ну ладно, свою ошибку посвящаю великому украинскому народу)))
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Красный Луч
2 1
Хенарь с украинского плохо перевел чтоли, облажался)
Дети вна зеюкрейн проснулись, заминусили русских, заплюсили Хенару.
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+
0 1
Дон Хенаро:
Ох как филолотролли то возбудились....ахахаха...казалось бы простая описка, а сколько смысла)) Прикольно получилось))) Ну ладно, свою ошибку посвящаю великому украинскому народу)))
СУГС!
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123
0 0
"жирним" говоришь?
Ну вот ты и спалился каклотроль, агент Минстеця. По русски пишется "ЖИРНЫМ". СБУ будет недовольна и старлея тебе Грицак теперь не даст!
Алешенька, используй ник "Митрич". А мой "123" оставь в покое.
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123
1 0
После того как эти кондомы отжали у него вконтактик, они еще рассчитывают на сотрудничество? Ну не идиоты ли? )))))))))))) Даже если телеграм сохраняет сообщения, то сервера находятся за пределами юрисдикции гэбни. Ручонки у них коротки. Если гэбня хочет вторгнуться в чью-то личную жизнь и почитать переписку, то пусть расшифровывают 128-битный код, чтобы прочитать одну сессию ))))))) На это у них уйдет не один месяц. Сначала дайте людям демократические права, а потом просите о сотрудничестве. Придурки )))))))))
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Хохол
0 0
Дон Хенаро:
Ох как филолотролли то возбудились....ахахаха...казалось бы простая описка, а сколько смысла)) Прикольно получилось))) Ну ладно, свою ошибку посвящаю великому украинскому народу)))
Описка у тебя в штанах, а мой народ не трогай, швароба гайда )
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Навальный
0 0
Алешенька, используй ник "Митрич". А мой "123" оставь в покое.
Иди нах...
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сова
0 0
После того как эти кондомы отжали у него вконтактик, они еще рассчитывают на сотрудничество? Ну не идиоты ли? )))))))))))) Даже если телеграм сохраняет сообщения, то сервера находятся за пределами юрисдикции гэбни. Ручонки у них коротки. Если гэбня хочет вторгнуться в чью-то личную жизнь и почитать переписку, то пусть расшифровывают 128-битный код, чтобы прочитать одну сессию ))))))) На это у них уйдет не один месяц. Сначала дайте людям демократические права, а потом просите о сотрудничестве. Придурки )))))))))
Если каждому давать, поломается кровать
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