Мессенджер телеграм может оказаться недоступным для россиян.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил возможность его блокировки. Причиной стало нарушение администрацией Telegram российского законодательства. Компания не предоставила данные для внесения её в реестр организаторов распространения информации.

По словам Александра Жарова, сотрудники ведомства практически ежедневно направляют в Telegram письма с разъяснениями требований закона. Однако администрация мессенджера на эти обращения не отвечает, сообщает РИА Новости.

Чиновник отметил, что включение в реестр организаторов распространения информации означает лишь готовность компании работать по российским законам. При этом правовой статус Telegram в стране не изменится.