Мессенджер телеграм может оказаться недоступным для россиян.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил возможность его блокировки. Причиной стало нарушение администрацией Telegram российского законодательства. Компания не предоставила данные для внесения её в реестр организаторов распространения информации.
По словам Александра Жарова, сотрудники ведомства практически ежедневно направляют в Telegram письма с разъяснениями требований закона. Однако администрация мессенджера на эти обращения не отвечает, сообщает РИА Новости.
Чиновник отметил, что включение в реестр организаторов распространения информации означает лишь готовность компании работать по российским законам. При этом правовой статус Telegram в стране не изменится.
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Ну это же тупо сотрясение воздуха !!! Ну не заблокируете вы ни чего !!! Вы лишь дадите толчок к техническому просветлению граждан!
А Дуров в своем стиле ответит Роскомнадзору)))
Надеюсь Дуров отправит Роскомнадзору письмо с жирним ФАК!!!!
Ну вот ты и спалился каклотроль, агент Минстеця. По русски пишется "ЖИРНЫМ". СБУ будет недовольна и старлея тебе Грицак теперь не даст!
Ну вот ты и спалился каклотроль, агент Минстеця. По русски пишется "ЖИРНЫМ". СБУ будет недовольна и старлея тебе Грицак теперь не даст!
Ох как филолотролли то возбудились....ахахаха...казалось бы простая описка, а сколько смысла)) Прикольно получилось))) Ну ладно, свою ошибку посвящаю великому украинскому народу)))
Ну вот ты и спалился каклотроль, агент Минстеця. По русски пишется "ЖИРНЫМ". СБУ будет недовольна и старлея тебе Грицак теперь не даст!
Ох как филолотролли то возбудились....ахахаха...казалось бы простая описка, а сколько смысла)) Прикольно получилось))) Ну ладно, свою ошибку посвящаю великому украинскому народу)))