Аферисты представляются сотрудниками Пенсионного фонда, обещают перерасчёт пенсии, а в итоге похищают деньги с карты.

Одной из жертв мошенников стала 58-летняя жительница Кемерова. По её словам, на домашний телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником Пенсионного фонда и сообщил, что ей положена компенсация в связи с перерасчётом пенсии за 2016 год.

Для перечисления денег собеседник попросил кемеровчанку назвать реквизиты банковской карты и код, который придет на ее мобильный телефон. Как только женщина выполнила все инструкции, с её счета были похищены все деньги — около 5000 рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

Пенсионерка обратилась в полицию. Афериста разыскивают.

За последние несколько дней по аналогичной схеме денег лишились пенсионеры из Новокузнецка, Таштагольского и Яйского районов. С их счетов были похищены в общей сложности около 50 000 рублей. Полицейские установили, что мошенники звонили кузбассовцам из Москвы и Ростовской области.

Сотрудники полиции призывают жителей быть предельно бдительными и не верить неизвестным, которые сообщают о различных компенсациях и перерасчётах пенсий. Никогда и ни под каким предлогом не передавайте незнакомцам реквизиты своих банковских карт и не совершайте операций со своими счетами под диктовку неизвестных лиц. Аферисты могут представляться сотрудниками банка, пенсионного фонда, поликлиники и так далее. Они используют разные схемы обмана.

Если звонивший представляется сотрудником Пенсионного фонда, попросите его назвать своим данные и уточните, в каком отделении он работает. После этого прервите разговор и позвоните в Единую федеральную консультационную службу ПФР по номеру 8−800−302−2-302 (для лиц, проживающих в России, звонок бесплатный) и узнайте, полагается ли вам какая-либо компенсация или добавка к пенсии, и работает ли в Пенсионном фонде сотрудник, который вам звонил.