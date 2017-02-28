10-летний Павел Часовников признан лучшим юным артистом России на третьем сезоне крупнейшего в стране творческо-благотворительного проекта «Поколение М».

Благодаря победе в конкурсе «Артистята», мальчик получил возможность пройти стажировку в известном на всю страну театре-студии «Непоседы» в Москве.

Каждый юный артист в течение полугода выкладывал на сайт проекта видео своих творческих номеров. Наставники конкурса выбирали победителей в 11-ти номинациях из нескольких сотен участников.

Павел Часовников учится в 11-м лицее Новокузнецка. Победу юному артисту принесла песня «Непогода» из кинофильма «Мэрри Поппинс». Павел серьезно увлекается творчеством, с самого детства ставит домашние мини-спектакли, устраивает праздники. Сегодня он занимается в Школе искусств № 1 по направлениям «Фортепиано» и «Эстрадный вокал».

«Я участвую в конкурсах „Поколения М“ уже второй год. Если честно, то, загружая свои работы на сайт, я даже не надеялся на победу, хотелось просто внести свой вклад в лечение тяжелобольных сверстников. Это очень здорово, что мы можем своим творчеством и трудом помогать другим ребятам. И сейчас мне даже не верится в победу… На конкурс присылали очень много чудесных работ, многие из них мы с родителями пересматривали по несколько раз! Всем участникам хочется сказать, чтобы они верили в себя и никогда не расстраивались. В проекте „Поколение М“ нет проигравших, мы все делаем одно общее дело», — приводит слова Паши пресс-служба МТС.

Выкладывая работы, голосуя на портале, ставя «лайки» и делая «репосты» в группах проекта в соцсетях, все участники «Поколения М» пополняют виртуальными баллами общий благотворительный счет проекта, баланс которого в режиме реального времени отображается на главной странице сайта. В конце года МТС переводит накопленные баллы в реальные деньги по курсу 1 к 1 и направляет эти средства на лечение тяжелобольных детей. За три года в рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на операции 35 детям.