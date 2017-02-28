На берегу реки она отдыхала с сожителем. Мужчине не удалось спасти свою спутницу.

Инцидент произошёл в четверг, 22 июня, около трёх часов дня. Мужчина и женщина находились на берегу Томи в селе Колмогорово Яшкинского района. Выпивали спиртное.

Потом решили искупаться. Женщина отплыла дальше своего спутника и внезапно начала тонуть. Она звала на помощь. Но сожитель, находившийся в состоянии опьянения, не смог спасти её. Об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса с ссылкой на осведомлённый источник.

Вскоре к месту происшествия прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Тело погибшей подняли на поверхность.

Ранее ВашГород.ру сообщал об утопленнике на Красном озере в Кемерове. Перед трагедией мужчина тоже употреблял спиртное.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.