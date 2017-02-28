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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Россиянам упростят подачу заявлений в ЗАГС

Сегодня 16:00
414
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
wedding-voice.ru

Будущих молодожёнов избавят от излишней волокиты при подаче электронного заявления о регистрации брака.

Правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Об этом сообщает РИА Новости.

Если закон примут, то россиянам при подаче электронного заявления не нужно будет предоставлять скан-копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака. А содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации брака и предъявления оригиналов документов.

Отмечается, что это позволит устранить «избыточные действия» при обращении за услугой «Государственная регистрация брака».

Комментарии 6
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Пятница
8 0
Т.е. когда люди будут уже приходить на регистрацию, "шустрые" сотрудники ЗАГСа начнут проверять у них документы, пробивать по своим базам, пока новобрачные и куча гостей томятся в ожидании...? А если какая-нибудь их программа зависнет, они всех отправят по домам чтоли?
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Т.е. когда люди будут уже приходить на регистрацию, "шустрые" сотрудники ЗАГСа начнут проверять у них документы, пробивать по своим базам, пока новобрачные и куча гостей томятся в ожидании...? А если какая-нибудь их программа зависнет, они всех отправят по домам чтоли?
Зачем же томиться в ожидании?

Празднуйте, радуйтесь! Живите счастливо!
А штамп в паспорте - это условность.
На следующий день поставят. Или через неделю. Хо ть через год.
На настоящем семейном счастье это отразится.
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бревно Ленина
0 0
Т.е. когда люди будут уже приходить на регистрацию, "шустрые" сотрудники ЗАГСа начнут проверять у них документы, пробивать по своим базам, пока новобрачные и куча гостей томятся в ожидании...? А если какая-нибудь их программа зависнет, они всех отправят по домам чтоли?
Молодожёнам можно в это время устроить сцены физической любви. Себе на радость и зрителям в назидание.
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мужык
0 0
Нафера этот ЗАГС ? Дешевле проституток снять, гы гы гы )
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N
0 0
Зачем же томиться в ожидании?

Празднуйте, радуйтесь! Живите счастливо!
А штамп в паспорте - это условность.
На следующий день поставят. Или через неделю. Хо ть через год.
На настоящем семейном счастье это отразится.
Женщины так и так получают штамп в паспорт позже . При смене фамилии они должны поменять сначала паспорт в течение месяца, а затем туда и печать шлёпнут. На руки в ЗАГСе выдаётся свидетельство о регистрации. Смысл тогда идти в ЗАГС, если и свидетельства выдавать не будут. Можно тогда праздновать спокойно в другом месте, а за свидетельством и штампами через месяц в ЗАГС зайти. Его роль тогда сильно обесценится.:)))
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0 0
Женщины так и так получают штамп в паспорт позже . При смене фамилии они должны поменять сначала паспорт в течение месяца, а затем туда и печать шлёпнут. На руки в ЗАГСе выдаётся свидетельство о регистрации. Смысл тогда идти в ЗАГС, если и свидетельства выдавать не будут. Можно тогда праздновать спокойно в другом месте, а за свидетельством и штампами через месяц в ЗАГС зайти. Его роль тогда сильно обесценится.:)))
+1

Полностью с Вами согласен.
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