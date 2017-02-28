Будущих молодожёнов избавят от излишней волокиты при подаче электронного заявления о регистрации брака.

Правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Об этом сообщает РИА Новости.

Если закон примут, то россиянам при подаче электронного заявления не нужно будет предоставлять скан-копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака. А содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации брака и предъявления оригиналов документов.

Отмечается, что это позволит устранить «избыточные действия» при обращении за услугой «Государственная регистрация брака».