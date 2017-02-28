Стало известно, как наказали дебошира, напавшего на бригаду «скорой помощи» в Новокузнецке.
Напомним, инцидент произошёл 15 октября 2016 года. Медики выехали на вызов в Заводском районе. Неожиданно на них набросился пьяный хозяин квартиры. Одна женщина успела выскочить из квартиры. Второго фельдшера новокузнечанин догнал, схватил за капюшон куртки, повалил на пол и стал избивать. В результате женщина получила перелом ноги, многочисленные ушибы и ссадины.
Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, пишет novokuznetsk.su с ссылкой на прокуратуру Кемеровской области.
У обвиняемого есть 10 дней на обжалование приговора суда.
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Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
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пусть люди уходят со скорой помощи в коммерцию, надо ценить себя.
А медсёстрам открыт весь мир, их везде ждут и будут рады
всего лишь ограничение, да так мало...
пусть люди уходят со скорой помощи в коммерцию, надо ценить себя.
А медсёстрам открыт весь мир, их везде ждут и будут рады
Добро пожаловать в великоскрепское и человеколюбчее государство...