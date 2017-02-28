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Новокузнечанин напал на фельдшера «скорой помощи»: вынесен приговор

Сегодня 16:24
186
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
consultant.dlm.ru

Стало известно, как наказали дебошира, напавшего на бригаду «скорой помощи» в Новокузнецке.

Напомним, инцидент произошёл 15 октября 2016 года. Медики выехали на вызов в Заводском районе. Неожиданно на них набросился пьяный хозяин квартиры. Одна женщина успела выскочить из квартиры. Второго фельдшера новокузнечанин догнал, схватил за капюшон куртки, повалил на пол и стал избивать. В результате женщина получила перелом ноги, многочисленные ушибы и ссадины.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, пишет novokuznetsk.su с ссылкой на прокуратуру Кемеровской области.

У обвиняемого есть 10 дней на обжалование приговора суда.

Комментарии 3
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Артём 9840
5 0
всего лишь ограничение, да так мало...

пусть люди уходят со скорой помощи в коммерцию, надо ценить себя.

А медсёстрам открыт весь мир, их везде ждут и будут рады
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Дон Хенаро 43637
6 1
Артём:
всего лишь ограничение, да так мало...

пусть люди уходят со скорой помощи в коммерцию, надо ценить себя.

А медсёстрам открыт весь мир, их везде ждут и будут рады
Это великое "россиянское правасудие"...сплясал в церкви держи трешечку, ловишь покемонов там где не надо лови условку, сказал что то лишнее про "царя" то и восьмерочка светить может...а избить медсестру скорой помощи,да это всегда пожалуйста...отделаетесь ограничением или условкой...
Добро пожаловать в великоскрепское и человеколюбчее государство...
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ню
0 0
У обвиняемого есть десять дней чтоб обжаловать, а медсестра которую он избивал должна просто порадоваться, что жива осталась? Очень мало ему дали, надо было намного больше, чтоб остальные потом задумывались. Ведь это не единичный случай. И так медицина на коленях, бригад не хватает, платят копейки, а их еще и бьют, при это оставшись почти безнаказанным.
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