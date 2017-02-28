В Сети появилось видео спецвыпуска «Вести-Кузбасс», посвящённого здоровью губернатора Кузбасса.

Напомним, на пресс-конференции представители областной администрации сообщили об операции, проведённой Аману Тулееву, и о возникших осложнениях. Сейчас состояние главы региона стабильное.

После реабилитационного периода Аман Тулеев вернётся к своим обязанностям на посту губернатора.