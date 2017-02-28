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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Опубликовано видео пресс-конференции о здоровье Амана Тулеева

Сегодня 17:41
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
e-belovo.ru

В Сети появилось видео спецвыпуска «Вести-Кузбасс», посвящённого здоровью губернатора Кузбасса.

Напомним, на пресс-конференции представители областной администрации сообщили об операции, проведённой Аману Тулееву, и о возникших осложнениях. Сейчас состояние главы региона стабильное.

После реабилитационного периода Аман Тулеев вернётся к своим обязанностям на посту губернатора.

Комментарии 1
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Вика
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Получается, что в скором времени мы увидим молодого Тулеева? Вы что совсем нас за дураков держите? Чудес то не бывает мальчики)))
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