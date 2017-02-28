Опубликовано видео пресс-конференции о здоровье Амана Тулеева
Сегодня 17:41
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В Сети появилось видео спецвыпуска «Вести-Кузбасс», посвящённого здоровью губернатора Кузбасса.
Напомним, на пресс-конференции представители областной администрации сообщили об операции, проведённой Аману Тулееву, и о возникших осложнениях. Сейчас состояние главы региона стабильное.
После реабилитационного периода Аман Тулеев вернётся к своим обязанностям на посту губернатора.
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