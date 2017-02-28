Подведены предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку, который проводился в основной срок сдачи экзамена 9 июня.

В Кузбассе в этом году его сдавали 10 тысяч 256 кузбассовцев. Сто баллов набрали 85 человек. В прошлом году в регионе было 67 стобалльников по русскому языку, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Минимальный порог для получения аттестата 24 балла не преодолели 11 участников экзамена. Выпускники этого года, которые не смогли набрать необходимый для получения аттестата минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку, но получили положительный результат на ЕГЭ по математике, смогут пересдать экзамен по русскому 29 июня.

Ранее ВашГород.ру сообщал о числе стобалльников по информатике, литературе и обществознанию.