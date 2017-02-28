В Кузбассе снова разыскивают самую красивую маму.

Жительниц Кемеровской области приглашают побороться за титул «Королевы Рунета 2018». Напомним, в прошлом году самой красивой мамой России стала новокузнечанка Яна Лукина.

В этом популярном международном конкурсе красоты принимают участие русскоязычные мамы из всех уголков планеты.

С этого года в проекте смогут принимать участие не только женщины, находящиеся в официальном браке, но и участницы, находящиеся в гражданском браке, разведённые и так далее. Самое главное условие — быть хорошей матерью и иметь не менее одного ребёнка, — сообщили организаторы конкурса.

К участию приглашаются женщины в возрасте от 23 до 43 лет на момент заполнения анкеты.

Международный финал конкурса «Королева Рунета 2018» планируется провести в марте 2018 года в одном из концертных залов Москвы, Сочи, Екатеринбурга или Воронежа. Город проведения финала будет известен позже. В финал выйдут 12 мам: 6 — из России, 6 — из других стран.

Кроме того, в ноябре 2017 года от России планируется провести отдельный отборочный тур «Королева Рунета Россия 2018». Город проведения отборочного тура от России также будет известен позже.

Состав жюри ещё будет определяться в течение нескольких месяцев, но уже сейчас известно, что в его составе будут присутствовать «Королева Рунета 2016» Яна Лукина из Новокузнецка, «Королева Рунета 2017» Алёна Морозова из Израиля, «Королева Рунета 2015» Елена Козуб из Екатеринбурга.

Обладательница титула «Королева Рунета 2018» получит подарки от организатора и партнёров конкурса с общим призовым фондом более 500 000 рублей, из которых 300 000 рублей — денежный приз, остальные — в виде призов от партнеров и спонсоров конкурса.

Анкеты от участниц принимаются до конца июля 2017 года.

Посмотреть подробные условия участия в конкурсе, а также заполнить анкету можно на официальном сайте проекта.